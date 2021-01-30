臨近新年，各處地方都會推出大大小小的特色盆菜，由屋村食店到傳統風味，歷史中盆菜的起源大多數來自不同地方的圍村，每逢喜慶，村內鄰居都會聚集飲宴，桌上的盆菜更成為喜事的象徵。今次就為大家介紹5款特色盆菜，分別是盛記麵家、知味棧、輝記盆菜、源苑家鄉盆菜和大力齋廚。

盛記麵家 還原小瀝源村盆菜風味

屹立瀝源邨的出名老店「盛記麵家」，除了令人食得出人情味道的粉麵，與及店內充滿裝置藝術之外，每逢冬天製作盆菜，更是壯觀的情景。這一位炒菜力道十足的老師傅，原來是個大人物——小瀝源村的村長楊九。自8歲起，楊村長已跟隨父親做煮食工作，當年圍村有喜慶，便會由其父親及叔伯做九大簋，就是現代盆菜的起源。雖然看上去將9道菜合而為一是簡單之事，但實際上要將原先9個不同味道互相配合，是一件非常困難之事；加上香港天氣潮濕，這款多菜汁的食物就容易變壞，因此盛記盆菜只會在冬季限量出售。要說到盆菜的賣點，不得不提及每盆必有的3斤重磅豬肉，將豬肉燜至軟身後再啤水，加入了南乳、磨豉醬、八角、小茴香、五香粉等的醬料，再用上大量蒜頭燜多至少兩小時，豬肉軟身之餘亦保持爽口，成為了盛記盆菜的一大特色，加上盆菜由底到面有22款食物，例如芋頭、雞、鴨、豬皮、蘿蔔、腐竹魚丸、即炸門鱔等等，一個盆菜足夠12人的份量，非常適合新年及喜慶共聚。

供應日期：由即日起至2月28日

食材：古法白切雞、冬菇、蠔豉、茄汁大蝦、圍村腩肉、鹹菜木耳、豆卜、蠔汁豬片、清甜蘿白、高湯津白、明爐大鴨、髮菜、碧綠西蘭花、精製鯪魚球、新鮮門鱔、枝竹、芹菜土魷、荷葉蓮片、穌炸荔芋、爽滑馬蹄

盆菜價錢：＄1,580（大）＄1,380（中）＄1,180（小）＄550（迷你）

知味棧 鹹雞鴨特色盆菜

位於大埔街市的知味棧，向來以售賣特色的鹹雞鴨為主。近年更一反傳統，製作出鹹雞鴨盆菜，當中獨有的鹹雞，秘訣是利用鹽份將雞的油脂逼走，在最熱的時候才下鹽去醃，令雞的肉質收縮不鬆散，逼出雞的鮮味；至於鹹鴨的處理亦同樣複雜，先要除毛洗乾淨內臟，插孔鹽醃，大概要兩天鴨肉才會夠味，最後是蒸約兩小時就完成。若然想再特別一點，可以按個人要求來料加工，包括門鱔、芽菇炆腩肉、烏頭魚等等，不過記得提早預約啦。

食材：客家咸鴨、美味貴妃雞、開心笑蝦蝦、金黃炸魚蛋、香滑冬菇、鮮味鮑魚片、肉香腩肉、時令粉香芋、清甜蘿白、爽脆豬皮、惹味豆卜、甘香蠔豉

盆菜價錢：＄1,000（大）＄900（中）＄800（小）

輝記盆菜 子承父業盆菜生意更青出於藍

好味道的盆菜，感覺上都是出自老師傅之手， 但事實證明，年輕人同樣可以煮出一手好盆菜。出身自圍村的鄧師傅，2008年底接手父親的盆菜生意，努力之下更加越做越好，當中的豬肉配合圍村人口味，香醇的南乳配上蠔油等秘製的醬料，不停炒之至軟身，味道上非常獨特，再配上圍村人獨愛的門膳乾，厚肉冬菇及貴價蝦，吃下去必然會知道材料屬高質。

食材：清甜蘿白、蠔油花菇、美味魚蛋、蠔油枝竹、醬汁豬皮、炆土魷魚、家鄉炆扣肉、豉油皇大蝦、香妃雞

盆菜價錢：＄1,698（大）＄1,260（小）

源苑家鄉盆菜 承繼靠山食山的原則

源苑家鄉盆菜位於元朗洪水橋的田心村，依然遵從農家有甚麼吃甚麼的大原則，食材不算名貴，但每款配菜精雕細琢。盆菜底部用上大量吸汁配菜，分別有腐竹、豬皮、冬菇、手打魚蛋、土魷、門鱔乾等等，非常非常惹味；而上層的蝦及雞帶有原來鮮味，放最頂感覺亦夠得體。主打的豬肉、門鱔乾、雞絕對是整個盆菜的精粹：將豬肉燜至軟身後再啤水，然後豬肉炸皮把豬油逼出來，接着放水降溫，豬肉冷熱冷熱來回多次後，用上豆醬和南乳去炒，再下些肉湯，令其充滿更多肉香，而每十分八分鐘就要翻動，不能讓它黏鍋，這個心思亦成就獨有的滋味；門鱔乾部份，用上大鍋油炸至脆身，接着就下鍋燜，以麵豉豆醬、煲豬肉的肉湯去燜，特別有肉鮮味；至於油雞部份，用上大小茴、乾蔥、薑、桂皮、胡椒粉及鹽水浸雞，兩斤半至兩斤十二（両）左右才夠肉，用開水不停去浸，浸完拿起攤涼，這樣吃起上來沒有油膩的感覺。單單以上3款餸菜的工序，已經感受到陳師傅的用心之處。

食材：東江切雞、醬炆鱔干、家鄉豬肉、肉汁魷魚、清湯魚蛋、蠔油冬菇、醬汁豬皮、蠔油支竹、蒜蓉大蝦、清甜蘿蔔

盆菜價錢：＄1,800（大）＄1,600（中）＄1,400（小）

大力齋廚素盆菜 手製配菜成優勝之處

一般的素盆菜，通常都是用現成貨堆砌而成，但大力齋廚出品的盆菜，由煲底至配菜，每次都全人手新鮮製成，湯底以清補涼、姫松茸，再加入合掌瓜熬製，性質溫和。餸菜中的手包福袋，由生炸素魚腐、紫菜包以及鮮竹卷組合而成，每一樣的工序都非常繁複，但亦成為了素盆菜優勝的地方。做一般盆菜要2至3小時，養生盆菜就要5至6小時，由於素用食材較肉類食材少，亦由於口感上的追求，坊間一般都用上麵筋及豆腐烹調，而老闆阿樂所製作的素盆菜，希望打破素食必定是難食的固有觀念，令到素盤菜可以更普及。

食材：姬松茸、猴頭菇、野生竹笙、茶樹菇、榆耳、黃耳、秋耳、栗子、鐵棍准山、甜竹、上海素火腿、素羊腩、上海年糕、枝竹、佛手瓜、旺菜

盆菜價錢：＄1,898（大）＄1,038（小）

盛記麵家

沙田瀝源熟食中心5號舖

知味棧

大埔新街市1樓SM05舖

輝記盆菜

元朗鳳群街2號年發大廈地下1號舖

源苑家鄉盆菜

元朗田廈路田心村33D地下

大力齋廚

屯門石排頭路5號偉昌工業中心地下A室

記者：鄭智樂

編輯：鄒仲安

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