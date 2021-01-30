公利真料竹蔗水，跟西班牙傳統手工枕頭糖Papabubble合作，將傳統涼茶變糖果，隨時清熱下火。是咁的，疫情下大家留港過年，煙花、花車巡遊活動都取消。香港旅遊發展局就找了一些香港特色老店，跟年輕原創品牌Crossover弄限量賀年食品。如合昌義記欄xMugoffee的新奇是咖啡、蛇王芬xChef jacques Kagi臘腸芝士牛角包DIY套裝、英記茶莊和曲奇阿嬸的茶葉曲奇，盤菜及限定系列等，在網上新春市集出售。難以拜年，人唔到，禮都到。

第四代留學回港接班 一做十年

公利真料竹蔗水，那座戰前唐樓，淡綠色紙皮石牆磚，鋪滿15呎樓底，在中環已經73年歷史。以前前舖後居，第四代接班人崔文斌（Ban）從小在這長大，小學時已捧着四大罐（約廿磅）酸梅湯去送貨，街坊坐喺舖頭教他做功課。長大後留學讀設計，畢業後想Gel住頭闖蕩中環卻遇着爸爸手受傷，回家幫忙，一做就是十年：「每日都重複同一個工作，其實好悶，好辛苦，時間好長。你沒這樣的毅力好難堅持。不敢抱怨，因為看見爸爸做的時間更長。他們的年代沒那麼多機器幫忙，會更辛苦。」

大搞Crossover蔗汁啤酒雪條 奇想研發香薰

常說涼茶是老年代的汽水，十多年前，客人大多三十以上，年輕人都轉個彎去便利店飲汽水：「幫襯開的街坊就係嗰班啦，年紀會大，客人就可能慢慢流失。」工作日復一日重重複複，但慢慢地，Ban看出不一定。「個個諗住涼茶等如廿四味，苦的。但其實還有蔗汁、五花茶、酸梅湯、火麻仁好多好甜的。」這幾年來他常接受同學訪問，幫大家做功課之餘，大肆宣揚涼茶的作用，清熱祛濕滋潤皮膚靚樣就靚。愛喝啤酒，幾年前跟手工啤酒廠合作做蔗汁啤酒，前年又Crossover弄蔗汁雪條，「因為我們的涼茶每日新鮮煮，其實它的保存期不會太長。變相一些住得較遠的市民或外國朋友，想買回去都不行。而且始終涼茶都是黑色的食物，好多人見到都會好怕，特別是不了解我們飲涼茶文化的人。外國人不敢喝黑色涼茶，但我拿支蔗汁啤酒，或者涼茶糖出來就可以有話題了。」「我以前還想過可否做到涼茶香薰，聞都可以下火，可能擺一個，成個辦公室或一家人都可以消熱氣。」

跟Papabubble合作造涼茶枕頭糖

去年開始賣的公利蔗汁馬蹄糕大賣，開始訂購幾日，定單多到講起都頭暈。同時，他們跟西班牙手工糖Papabubble合作造涼茶枕頭糖，保質期延長，又保留涼茶原來的味道，新年送禮正好。

Ammy十年前在巴塞隆拿Papabubble學造糖，Ben看中了她們像枕頭的枕頭糖，一拍即合。涼茶與糖膠煮溶後，像接麵條般把空氣拉進糖果裏，讓它變成爽脆的質感，咬起來咯咯聲。手上的糖最少五、六十度，隨着冷卻越來越硬，最後邊冷卻邊搓成粗長條，叮叮聲的啄成一口糖果大小。整個過程大半小時，造糖過程像做Gym。蔗汁糖全是蔗汁組成；五花茶糖上有菊花花瓣；火麻仁上有火麻仁及芝麻碎；酸梅湯糖仲有山楂碎做餡。Ammy：「為了忠於原味道，糖及糖膠就沒加色素或添加劑，所以顏色都是淡淡黃黃的涼茶本色。」火麻仁本身就有排毒作用，他們都小心調較火麻仁碎粒的份量，怕功效強勁會屙。不過變了糖，涼茶還有清熱作用嗎？Ammy大笑：「我都想知啊！不過其實一支蔗汁或火麻仁可製作約60粒糖，若你想要一杯涼茶的效果，我建議你都係搵番阿Ben。」

「迎春接福。就在香港」

日期：2月8日至26日

網址：DiscoverHongKong.com/CNY

記者：陳慧敏

攝影：伍慶泉

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