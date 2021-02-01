Clubhouse近日在科技界掀起話題。Facebook、WhatsApp移民潮令大家認識到Signal、MeWe這些新平台，話咁快，又有新平台要玩喇！就是Clubhouse這個主打語音功能的社交媒體，甚至全球首富Elon Musk也開了Clubhouse直播，點可以唔跟？

Clubhouse功能有點像電台，用戶成功註冊後，可以加入其他人的房間收聽廣播，亦可創建房間，房間分為公開、半公開或封閉等形式，如果是公開的話任何人也可以進去，Elon Musk早前在Clubhouse公開房間開直播，就逼爆了上限的5000人。

每個房間正常是由主持人開咪。和電台不同的是有互動要素，如果聽眾想參予，可以舉手示意，主持人可以開放權限讓聽眾成為聯合主持，一起開咪。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑也試用過Clubhouse，他覺得運作方式有點像「虛擬版城市論壇」:「傳統電台phone in多數都是一位聽眾，Clubhouse就比較多互動，可以有很多聽眾的同時也可以有多位講者，有點像城市論壇。」

方保僑覺得Clubhouse用法和Facebook、Instagram不同，更方便用於用家之間的即時閒談「吹水」，而且比較輕鬆causal，算是有自己的定位：「其實是有點像Zoom一類的視像會議app，我也認識有朋友在疫情間用Zoom開品酒會，但用Zoom可能要開攝錄機又或者要長期留意屏幕，Clubhouse就提供了一個比較causal的互動平台，可以邊做其他事邊閒聊，這幾晚也有朋友開台一齊睇波。」

Clubhouse初期以邀請制形式推出，用戶要透過邀請碼才可加入，現時則開放登記註冊，目前只有iPhone版。可能漸漸多人使用，登記後也需等待確認。

記者：司徒港燊

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