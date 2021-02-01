在昨日(31日)阿木台灣麵在Facebook專頁張貼了一個帖子，內文是「我真的好喜歡香港..........的媒體訪問。真的很想 、好喜歡、十分渴求接受訪問。但是TVB不喜歡香港，就算了。」並付上一張whatsapp 對話圖片，內容是TVB的東張西望撰稿員邀請Polly做訪問，並介紹她們店家的賀年禮盒，不過Polly以一句「Tvb就不用了」來回覆撰稿員。事件引來大批網民讚好，有網民更說：「在香港，不接收CCTVB的訪問，就是最佳的宣傳方法」、「貼呢張勁過完成訪問」、「其實應該係兜生意...問完就推銷你落廣告」等。

台灣嫁來港 15年來沒看過TVB

記者致電給Polly，她說：「其實我常常接到有持不同意見的媒體訪問邀請，有些我拒絕了，但是我沒有張貼出來。這一次我看到有其他店舖有張貼拒絕TVB的訪問，所以我便張貼出來告訴他人我有遇到這件事。」來港已經15年的Polly說她除了在剛來香港的數天有看過TVB外，之後便再也不看了，她說：「我覺得TVB太悶了，及很商業化，而且電視節目多大多數一成不變，沒有甚麼創意。在台灣的綜藝或是電視戲也是有新一輩的一直出來，但是我發現TVB永遠是用舊的人，不會有些新的一輩，人才輩出更有創意的東西，也只是重複再重複的東西，我覺得很難接受。而且我跟他們想法不一樣，TVB這年對香港的態度也不太好，所以我更不喜歡。」

推出賀年禮盒 手工鳯梨酥及太陽餅

Polly說今年她們店特別推出了賀年禮盒，包括：阿木手工鳯梨酥、阿木手作手工太陽餅及阿木豬腳，她說：「這些也是我們台灣人在新年時會送禮及吃的東西，鳯梨的台語是旺來，所以台灣人在過年時會放一個大鳳梨在家的桌子，代表福氣與好運會來到家中。因此過年時台灣人也愛吃鳳梨酥，也會送禮給他人，希望別人新一年也可以好運福氣齊來。」除此之外，原來送禮還有分地區性，台北人愛送鳳梨酥，而台中人則愛送太陽餅，同樣也是想把最好的送給親朋好友。鳯梨酥太陽餅可能拿來送禮，但是豬腳呢？Polly說：「過年時我們一定要吃豬腳，因為老人家說吃個豬腳好過年，它可以去霉補運，帶來財富，在過年時我們會圍爐一起吃，意頭很好的。」因此她才想把台灣過年的習慣帶給大家。

特別配方 迎合港人口味

阿木台灣麵出品的鳳梨酥及太陽餅也是Polly跟她爸爸及哥哥特別調配秘方，是100%台灣製造。鳳梨酥是特別為香港人調製，微甜而且皮脆，有別於在台灣買到的很甜皮較軟的鳳梨酥。Polly說是想因應港人口味，而且她保證她們的鳳梨酥在台灣也買不到這個味。她們是選用了台灣金鑽鳳梨，而且還指定是17號鳳梨，它是很多台灣人也喜歡的味道，甜而不酸，而且她們家的鳳梨酥是沒有加冬瓜餡，吃下去是百分百鳳梨，再加上特有的無菌抽真空技術，沒加防腐劑也可保存160天。而她們的太陽餅也是特別調配迎合香港人口味，她們的太陽餅不太甜，而且很酥脆及奶香，跟平日在台灣吃到的大為不同。豬腳則有兩款，分別是：花生豬腳及芋頭豬腳，用了是Polly嫲嫲的秘方，Polly爸爸親手煮成，入口即化，配飯跟麵也很好吃，而且會用真空包裝，只要煮一煮便可以吃，十分方便。Polly更透露令他意想不到的是，臨近新年很多人前來買她們家的拌麵。在香港過完會吃麵條，因為長壽的意思，而阿木所出的拌麵是不爛，很受食客歡迎，更有人一次過買七、八盒。

寄賣年糕助手足

另外，阿木台灣麵那裏還可團購「五福連糕」，分別有：古法傳統臘味日本大根蘿蔔糕、有機三色藜麥靈芝菇日本大根蘿蔔糕及健怡班蘭年糕，今個新年大家送禮時又可以多數個選擇了。

記者：鄭煒霖

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