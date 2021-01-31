一部車要有甚麼配備才可以在香港出牌？軚盤、座椅、指揮燈、頭尾燈、車牌、擋風玻璃、四個車輪？今次CarMan測試這部Ariel Nomad便有齊。沒錯，這一部貌似《反斗奇兵》入面的遙控車，是能在香港可以作合法出牌的off-road buggy（越野車）。相信玩車的朋友，都會聽過Ariel Atom這個名字，那部車正是成功令著名汽車傳媒人Jeremy Clarkson變得面容扭曲的速度神器。有別於Atom，Nomad的對象不再是專注在賽道使用那般簡單，它造出來的原意，是要征服世上所有爛路。它不單止用上俗稱「菠蘿胎」的越野車胎，避震方面就用上Öhlins頂級避震，只看樣子，便知道新車非常瘋狂。

征服爛路猛獸 熟習body roll操控得心應手

至於引擎，它跟Atom一樣，照樣採用本田機器和波箱。但為了應付越野駕駛需要更強的扭力，因此Nomad採用容積更大的K24引擎，最大馬力為235匹，0-100km/h加速只需要3.4秒。然而今次CarMan試車這部Nomad，車主特意加錢選配了機械增械器，令最大馬力增加至300匹，據說0-100km/h加速能在3秒內完成。更甚是，用家須要在沒有循迹輔助（traction control）、防滑煞車（ABS）系統的輔助下控這部淨重只有670公斤的猛獸。

Nomad的操控特性可以說是前所未見，至少對記者來說是。因為它的避震行程，比市面上任何一款街車還要長，每當加速或過彎的時候，都會感受得到車身周圍有不同程度的body roll（傾側）。如果我們單純以多少傾側程度，去判斷Nomad操控的好壞，便很容易「斷錯症」。事實上，Nomad的設計初衷，便是製造一部越野車。因此它這種在沙路、爛路和泥路的傾側，便會變得非常合理。如果要在正常路面駕駛，一定要摸清它的脾性。如果搞不清，你便會覺得對Nomad的駕駛感沒有信心，而只要大家能克服到這一點，你便發覺它可能是現行世上最刺激的汽車之一。

實用性負分 跑步手臂袋裝雜物掛車架

雖然操控感直接又刺激，但實用性又如何？雖然Nomad看上去沒有車門，十足「無掩雞籠」。可是它的防盜性其實來自它的操控技巧，至少偷車賊須要懂棍波吧。之前記者測試過本田S660，說它的實用性幾乎零分。今次測試Nomad，實用性可說是「零的突破」，因為實用程度已經能以負分計算。Nomad車頭有個細小得不知怎去形容的儲物箱，而且內裏空間實在小得不切實際。車內的開放式內櫳，大家不要期望有任何地方可以擺放雜物，有時開快少許，你的物件隨時飛出街。因此還是學這部Nomad的車主一樣，將雜物以跑步用的臂袋裝好，然後掛貼在組成Nomad車架的鐵柱上，相信這是最有效的方法了。

Ariel Nomad 300

引擎：2,354c.c. 直四機械增壓

馬力：294PS/7,200rpm

扭力：340Nm/4,300rpm

傳動：六前速手動波箱，後輪驅動

售價：$900,000起

查詢：Ariel Hong Kong

採訪：梁彥韜

攝影：Jack Wong

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