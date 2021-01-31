懷孕頂着大肚子，身體負荷越來越大，如果不注意正確姿勢，痛症會隨即而來。常言十月懷胎，莫非真的要痛足十個月？有物理治療師指，痛症可透過簡單的拉筋運動來預防，而不良姿勢如盤膝坐及翹腳等也要避免，以防痛症來襲。

荷爾蒙轉變致韌帶肌肉放鬆 易出現關節痛症如媽媽手膝痛

註冊物理治療師陳煥𡦃（Angeline）解釋，懷孕期間孕婦的荷爾蒙轉變，令韌帶放鬆、肌肉鬆馳，是身體為自然分娩作出準備，但與此同時，卻會令關節容易出問題，「加上寶寶後期生長速度非常急速，會進一步增加準媽媽的關節負荷。」 痛症更可能令準媽媽的情緒變得波動，並有機會影響胎兒，所以一個無痛、輕鬆的孕期對孕婦來說十分重要！

不少準媽媽也會出現手腕痛、「媽媽手」，學名為狹窄性肌腱滑膜炎，即靠近手腕的拇指肌腱腱鞘發炎。Angeline指可利用冰棒或以毛巾包着冰粒來紓緩，但冰粒使用前應先沖水，融化邊緣鋒利位置，再放在局部位置，以打圈方式進行冰療，亦可戴上護腕以改善初期腱鞘炎。

Angeline又提醒各位媽媽不要經常張開拇指，用虎口來抱寶寶，應改為雙手抱起，以減低手腕痛的機會。

另外，膝痛也是孕婦和一般人的常見痛症。Angeline建議穿具避震功能的拖鞋或鞋子，亦可進行強化四頭肌的運動，因為當大腿外側肌肉繃緊，容易令膝頭拉向外側，或會出現痛症及軟骨磨損。還有日常應避免跪、蹲下、行樓梯等，而坐在自己腳眼、屈着腳就坐亦為不良姿勢。

不良坐姿致肩頸膊痛 翹腳盤膝坐或加劇恥骨痛

至於頸痛及肩膀痛，原來不良坐姿、餵奶方法及睡眠姿勢亦是因素之一。Angeline認為媽媽在餵奶時毋須長時間望着寶寶，「寶寶喝奶時大多是閉眼睡覺，所以可以望一會兒，跟他說話、唱歌，但毋須長時間望着，因為很影響媽媽肩頸，以及最好是兩邊輪流餵哺。」

正確坐姿宜膝蓋與大腿呈90度

再者，Angeline指正確坐姿包括下巴不要向前，肩膀放鬆，頸部保持正常生理弧度，以及腰部挺直，而整個臀部及大腿後端也要坐着整張椅子；如臀部只坐在椅子邊緣，有機會壓着梨狀肌，影響坐骨神經，引致腳痛及麻痹。另外，如果椅子高度不適合，可利用盒子或一叠雜誌墊高雙腳，膝蓋與大腿亦須呈90度角，孕婦亦應選擇較挺身的椅子，確保有更好的承托力，而坐15分鐘就要起來走走，避免因坐得太耐、被胎兒重量壓着而感到太辛苦。

部份孕婦會在床上翹腳或盤膝坐，Angeline表示這可能會加劇恥骨痛，亦令兩邊肌肉不正常拉扯、影響盆骨、恥骨，甚至膝蓋，如恥骨問題嚴重，更可能難以用力，影響自然分娩。而頭壓在床板亦會屈着頸部，影響肌肉、韌帶及盆骨，而每人腰骨尾部韌帶的構造都是越窄及越薄，這姿勢或會令椎間盤移位機會增加。

懷孕24周後仰卧要小心 枕頭高度要留意

她續指，孕婦在睡覺時可仰卧或側卧，但在懷孕期24周後就要小心，「因為當時胎兒的重量明顯增大，如果孕婦繼續仰卧，有機會壓着大動脈，會影響腳部的血液循環。」很多孕婦都喜歡側身睡覺，側向左邊或右邊都可以，惟要注意枕頭的高度，應由頸去到肩膀旁的高度，務求在睡覺時脊椎成一直線。亦可以用毛巾墊在腰部下面，以承托彎位，並可用枕頭墊着。

另外，起床時應先側身，再慢慢用手按着自己的上身發力，用手的力帶動自己落床，這既安全又不會弄傷脊骨。她亦提醒要避免彎腰動作，因為懷孕期間孕婦韌帶較柔軟，肌肉又較鬆弛，「就算是拉筋、拿重物、拾起一張紙，我們上身重量會大幅增加壓着椎間盤，加速椎間盤勞損，甚至有椎間盤移位的機會。」

懷孕後期背肌繃緊 長短腳或成恥骨痛原因

在懷孕後期，胎兒的重量令增加孕婦背部負荷，關節容易鎖着，令背肌變得繃緊。改善方法是鍛鍊背肌、腹直肌及腹橫肌，令它們猶如天然腰箍般保護腰椎，亦可令自然分娩更順利。

Angeline補充，部份孕婦出現恥骨痛或因長短腳有關，若準媽媽真是出現長短腳，可於鞋內加入鞋墊。而Angeline的方法是輕力觸摸或調整盆骨有移位的關節，從而解決腰骨和恥骨問題，這就毋須使用儀器或藥物等。

再者，部份準媽媽或會出現小便失禁，這可能因為懷孕後期寶寶重量急速增加，導致盆腔內的肌肉拉傷，令她們在笑、緊張及跑時失禁，這可透過鍛煉盆腔肌肉來改善。方法是把膝頭夾緊，提升及收緊會陰，猶如忍小便般，亦可在床上躺着出力夾着雙腳，如沒有人從旁協助，可把一卷毛巾夾在雙腿中間，亦有助刺激肌肉反應。

產前可準備液體鈣助自然分娩

若經常抽筋又怎麼辦？Angeline指孕婦可以弓字步站在牆壁前，用雙手推牆，維持10秒再放鬆，每隻腳重複10次，有助預防小腿抽筋。如果孕婦想進行安全而有效的伸展運動，她建議可先垂下頭，再把腰抬高，猶如駱駝般，腰部抬高時吸氣，可做10下，進行10個循環。有助提升整條脊骨的柔軟度、放鬆肋骨及有助呼吸系統。

最後，Angeline建議想自然分娩的孕婦，到達醫院前，可準備液體鈣的飲品，她指可幫助自然分娩，令整個生產過程更順暢及安全。

記者：鍾卓瑜

拍攝：伍慶泉、張志孟

編輯：鄒仲安

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