我們上星期報道過銅鑼灣有間新開張Pancake 店，以3款Mont Blanc加pancake甜品為招牌，這兩天被網民踢爆為疑似假店。Facebook專頁「 和你FC」指，有網民指大家都以為是京都名店「和栗専門 紗織」來港，所以有網民好奇，在香港店Facebook專頁問是否「和栗専門 紗織」分店，得到的回應是刪除留言及封鎖，於是直接電郵詢問日本店，得到日本回覆是原來沒有香港分店。

香港店涉抄襲京都名店「和栗專門紗織」

我們對比過兩間店舖，香港店叫做「Pancake專門店紗織」，京都名店則是「和栗専門 紗織」；而被指抄襲的產品Mont Blanc，即是法式栗子奶油甜品，香港店和京都名店一樣，同樣以1mm栗子蓉幼度為賣點，而香港店亦為產品起名為「和栗紗織」。我們找到香港店開店顧問Hayashi回應，「我想借這個機會解釋清楚，我們Pancake專門店紗織和京都甜品店Kitano lab是一個合作關係，是京都Kitano lab監製一個pancake專門店品牌，不是Kitano lab的海外分店；而和另一間京都名店「和栗專門 紗織」沒有直接關係。和栗專門 紗織只是賣栗子，而Kitano lab其實主打是米粉做的pancake。」

開店顧問Hayashi稱和香港店合作的，是京都另一間甜品店Kitano lab。我們翻查過這間Kitano lab，是以芭菲和pancake為主，但卻從沒有賣過像香港店的「和栗紗織」。「日文即是監修意思，雙方沒有直接關係，類似是做產品開發。日本很流行不同牌子crossover，像一個糕點品牌會和便利店合作推出新產品，但糕點師傅不會在自己舖頭賣同一個產品，反而是一齊去合作研發新產品。」但我們在press release上發現，店舖在介紹和栗沙織時，卻指是作為日本總店名物推介。「以我所知日本現在有Mont Blanc熱潮，像我們另一個產品春雪，即是解除一個透明膠讓忌廉流下來的甜品，但以我所知其他店沒有用pancake做底。我將Kitano lab和香港營運商聯繫後，他們有討論過這些產品在日本很流行，以往在pancake沒有見過，於是綜合現在潮流去迎合出來。」

那麼，店名為何同樣叫「紗織」？「日文『紗織』有兩個意思，是人名或者形容紡織品很幼細和薄、透明的意思。以我所知Kitano lab和香港營運商溝通後，覺得用的米粉很幼滑是很像紗般，所以便用了這個字來作寓意，作為舖頭專門店名字。」但開發時你們有否參考過京都名店「和栗専門 紗織」？「沒有，其實不同種類Mont Blanc都是很相似，都是圍圈去擠出澱粉質食材在上面。」但將產品取名「和栗紗織」是會否造成誤導？「這個你要和香港營運商溝通，我負責幫兩邊聯繫，幫他們建立店舖出來。」

香港店負責人：完全跟指引運作

之後我們再找到香港營運商代表，負責人Gloria說：「我不明白他們說的相似地方是甚麼？『和栗專門 紗織』只是賣和栗有關產品，他們沒有pancake；掉轉，我們主打pancake，我們只有一個和栗在上面的產品，這個栗子條狀做法不是和栗專門 紗織註冊的，你會見到很多咖啡店都有這部機，沒有人做到註冊。」

對於有網民指店舖Facebook專頁刪除留言及封鎖，負責人之一陳博士說：「前線同事收到留言時，原意是保障公司名聲，加上不清楚我們與日本公司合作細節，所以過度反應。我們已向前線同事溝通，始終網上是公開平台，亦歡迎大家作溝通。」

對於店名及產品名稱是否會容易造成誤導？陳博士說：「造不造成誤導，我現階段不想評論。可以好肯定說：我們與和栗專門 紗織是完全冇關係。在評論上指鹿為馬，就像雞蛋仔有很多不同品牌，Kitano lab本身有紗織研究，是我們整個品牌和Kitano lab傾出來，不是與和栗專門 紗織傾出來的。我所有運作都是跟隨日本那邊去做，如果是和栗專門 紗織和Kitano lab有誤導出現，我相信是日本兩間公司問題。我們是通過法律正式途徑和Kitano lab合作，我覺得是Kitano lab問題，和我們沒有關係。Kitano lab今晚或明天早上會出一個簡單聲明，內容會有關和我們香港合作，澄清授權我們去運作。」

記者：何嘉茵

編輯：鄒仲安

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