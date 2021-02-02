特約報道｜年廿八洗邋遢，正好趁年尾執拾屋企準備過年。不過平時少打掃的朋友，一定會覺得很痛苦，尤其是清潔不同地方，要用上不同的清潔工具，想起都頭痛！不過只要你有一部清潔神器，就可以吸盡全屋污垢，開開心心過新年。

刁鑽塵埃吸乾吸淨

韓國製造LG CordZero A9K無線吸塵機配備多達八個吸頭，由地板、地毯、床單、梳化、書架、鍵盤，以至看不到的隙縫一樣照吸，加上有200W雙重氣旋設計，吸力十足，即使某些平時沒有清潔的死角位，強勁吸力加上特別吸頭，幾刁鑽的塵埃都可以吸乾吸淨。想偷懶又想地方清潔，LG CordZero A9K的獨特電動地拖吸頭，有三種供水量調節，只需於供水箱加水，調校供水量，拖布就會自動滲水旋轉，可以選擇單獨濕拖或同時吸塵拖地，潔淨程度比一般吸塵機高，不用每次都要吸完塵再拖地，省時又方便。

除此之外，不同吸頭亦可以配合不同清潔需要使用，例如升級版纖薄電動地板吸頭就可以有效延伸至難以觸及的空間，例如梳化底、櫃底等清除灰塵污垢；全新電動迷你吸頭就適合處理毛孩的毛髮；想吸走床單被鋪上面的塵蟎就可以使用震動寢具吸頭，以每分鐘拍打4,000下加上強勁吸力，適用於床單、被鋪、梳化及車椅，有效吸走塵蟎。

LG CordZero A9K無線吸塵機更有效過濾空氣中99.7%的0.3微米懸浮微粒與致敏原，經英國過敏協會認證，杜絕二次污染。加上有雙電池設計，升級電量可使用長達120分鐘，清潔就可以一氣呵成。

特大集塵盒一次過清理

當你清潔了一整天，一定累到不想再動，如果要你再花時間氣力清潔吸塵機，感覺一定「想死」！LG CordZero A9K全新升級的專利LG Kompressor輕壓集塵空間技術就合大家心意，在集塵盒旁有特別按鈕設計，一按就可以壓縮塵垢，有效提升2.4倍集塵空間，吸完整天再一次過清理，符合懶人哲學。清潔時還可以一按開蓋直接把塵垢推出，方便快捷不沾手。吸塵機的零件如金屬防塵裝置、前置濾網以及HEPA濾網皆可水洗，清洗後風乾再用，清潔就容易得多。想隨時留意吸塵機狀況，可以透過LG的ThinQ手機app，即時查看清掃次數、電量或是濾網狀況，方便把吸塵機保持在最佳狀態。

LG CordZero A9K無線吸塵機於百老匯、豐澤、HKTVmall - LG 生活家電及空氣護理及友和Yoho有售，建議零售價如下：

星夜黑 A9KULTRA 港幣 $6,690

鐵灰色 A9KEXTRA 港幣 $6,290

酒紅色 A9KMASTER 港幣 $6,290

*每款型號附送不同吸頭，請瀏覽個別型號詳細規格。電動地拖吸頭須另行購買。

了解更多：https://bit.ly/3ojs14S

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