炮台山富利來商場，是香港十大死場之一。疫情下失業率創16年新高，偏偏有人趁這時候，花兩個月時間，揼石仔式逐個業主游說減租，以市價6至9折的租金讓失業的年輕人起步創業。同時，疫情下租金回落，過去只得小餐廳、汽車維修舖、美容店等的街道，多了些特色咖啡店、特色魚肉麵店、滷水食物外賣店落戶，給炮台山的死場及街道帶來回春氣息。

這座1982年落成的住宅連商場，距地鐵站3分鐘步程，鄰近「油街實現」，被屋苑（包括豪宅）、甲級商廈及酒店圍繞。三層的商場，每層六十多個百呎單位回字型排列。但大部份都閉上門，木門板上塞滿舊信件；壓克力板製作的80年代富士通招牌下，舖頭已成雜物房；好些單位其實是辦公室，隱約傳來小調歌聲。樓上住客其實愛經過商場上街，拐個彎到宏光道，每逢午飯時間外面都人來人往，偏偏這裏像另一個次元靜過鬼。前年商舖投資者李根興來過宏安道油街那端，評分只得4.5分。不過業界指這只是個「假死場」，2019年政府曾計劃買死場改建為社福設施，惟某些擁多間舖位的業主「冇反應」，寧願繼續丟空或租給朋友做辦公室，至此不了了之。

老街坊逐個業主游說減租 帶年輕人睇舖

南叔（Uncle+South）是炮台山十多年街坊，情意結，讓他曾跟朋友辦街坊體育會，找運動員及瑜伽朋友教大家做運動，幫街坊減壓兼連結社區，惟撥款需時運動場又一直封閉，暫時得個桔。南叔做過電影美術，現在做廚窗設計。疫情下電影界、演藝界朋友轉行洗小巴、送外賣，甚至冒險開糖水舖，「沒辦法，乜都得一試。」他天天經商場回家，望住幾十個單位丟空幾年，「樓上都是細單位，住的是年輕小家庭，生活較講究，我一直唔明點解會咁死寂。加上明年2022年，鄰近海濱長廊『東岸公園主題區』落成，會有極限公園聚集極限運動愛好者，老本行我都係熟Hip Hop嘢，我覺得呢度有希望。」

義務工作終獲業主信任 率先進駐開懷舊現具店

去年他揼了份計劃書游說老業主減租，又常帶年輕人睇舖，花一年時間，游說近四十個業主，平價出租舖位給年青人創業：「我想集合大家一起，或者找三四個小朋友合租一個單位，做店面、工作室，好過坐在家裏發愁。」誰知搵業主才是希望工程，有些業主已移民，連地產代理也沒資料，南叔上網找商場舊照、循窗花上的招租廣告，逐個打去問，勁食閉門羹，南叔苦笑：「有些人根本不在乎那幾千元租金，或不信我沒抽佣。或好似諸葛亮般三顧草蘆，聊開三四次才取得信任。」不過，疫境下都也不是下下講錢的，老式商場雖舊，大堂有些地方滴水，商場中央冷氣壞了，但靠窗的商戶願意讓中間的商戶駁冷氣喉裝分體式冷氣，有些業主更出錢買冷氣。南叔在這裏開了間懷舊玩具店兼Studio，舖裏全是他由小玩到大、儲埋捨不得丟的舊玩具，一來想招呼同好，二來，有他洗濕個頭開示範單位，給來看舖的人作強心針。

小店紛紛開業 四十多間舖租剩數間

斜對面是做網上露營用品生意的大叔；鄰舖的阿Ying本來做marketing，失業後，趁機會把業餘在市集賣的鑿字首飾，開成實體店。電梯口有現代雜貨店的凌壹貳，36歲店主凌麗紅由嫲嫲那代起就在區內開傳統雜貨店，失業後開自己的雜貨店，精挑港產或台灣日本精品糧油雜貨，坦言若非有這超值租金，她只能開網店：「我又覺得冇得話死唔死場的，你有人行，帶動其他人來開店或逛街，就可以把所謂死場起死回生。」四十多個舖位現在租剩數間，大家密密在裝修，搬入簡單陳設準備，希望在過年前後開業。

廿年前將寂靜利時變潮場 難照辦煮碗

死場重生，最多人問甚麼問題？南叔大大聲：「這裏冇鬼，唔恐怖啦。我問遍了老街坊，最邪都係戰後油街做過停屍間而已，當年利時商場個場靜到我可以同隔籬小店老闆喺走廊打邊爐，仲恐怖啦！」原來他就是廿多年前、美國Hip Hop風吹來香港、加連威老道有好多剪牌名牌Outlet、潮人都往街上尋寶的年代、利時店主之一，「當年業主說，若我能找到朋友來租舖，就免租半年。」幾個朋友即在寂靜的利時開Hip Hop店賣Def Jam衣飾，連日本潮流教父都會來看他，漸成潮流旺地。6年後加租加到近3萬元，他就撤出利時。「少少照辦煮碗啦，但想好似以前咁就不會了。」以前人人倚賴紙本雜誌，被日本潮流雜誌捧上了就會引起關注，現在網上資訊豐富，全球網購，惟有個場地讓同好聚集、帶旺人流、展示作品互相支持，倒比甚麼都重要。

型格咖啡店帶旺 炮台山在轉型中

疫情加限聚令，市區舖頭接連結業，某些地區租金下調，也有人乘勢創業。記得兩三年前的宏光道，都是茶餐廳、車房或小型美容中心，至去年年中，京華道開了間手工咖啡店Kickstart，古老收銀機、美式復古陳設，飄着即磨埃塞俄比亞咖啡豆的香氣，為這條悶街先加一滴生趣，鄰近還有清酒店、土耳其夾餅。宏光道那邊新開外賣食店與精品店，去年中開業的魚事者、29歲的老闆唐熙宏（Hyvan）也在炮台山長大，油街與宏光道算是頽區，幾年前油街實現落戶後就開始漸漸轉變：「以前Pacific Coffee已經係這區最靚的舖了（笑），然後有油街實現，多了點文青風，上個月隔籬都新開了滷水外賣店。現在連漢堡包店Five Guys都開在這裏，掂啦！近年都多了些咖啡店及精品店。」在美國留學時，買一串難食魚蛋都要1.99至2.99美元，回港一直想開自己的魚蛋檔，惜租貴而拖了數年。今年因舖租可接受，即辭掉marketing的工作創業。雖然疫情第三波，好些辦公室遷出，或在家工作令人流大減，惟希望大家捱過這關，這兩條本來除了午飯時間就是水盡鵝飛的街道，也許會成另一個創業起點。

記者：陳慧敏

攝影：簡加希、曹偉樂

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