「福祉車」這名詞來自日本，意指福利車輛，亦即是一種可乘載一家大小，包括因身體缺陷而坐輪椅的人或老人家的MPV。本港近年亦曾引進過「福祉的士」，無奈數量少，要乘搭都不是件易事，因此愛家的車主都想添置一部方便老人家上落的家庭車。在人口老化問題嚴重的日本，福祉車早就盛行，相反香港仍處起步階段。今次CarMan兩位主持借來兩部由本地代理引入的豐田福祉車，由早前斷腳的Toby Chan「親身上陣」測試福祉車座椅，看看是否真的由如此方便。

MPV越出越有型格 原裝日本進口

眼前兩部是豐田的Porte和Estima，本地沒有行貨供應，但它們的姊妹車是Spade和「大霸王」Previa。多用途車（MPV）在香港可說是抵買之選，在香港這個彈丸之地可玩車的路不多，加上買車要符合「可搭載外父外母」這獨特條件，不少住家男寧願把錢花在實用的MPV身上，家人沒投訴外亦不失型格，特別是近年MPV的外形改善了不少，甚至開始利用「型格」這類形容詞去描述它們，本田Stepwgn便是個好例子。今次測試的Porte和Estima，是日本原廠出品的福祉車。前者是「助手席裝著式」，意指前排乘客位能旋轉以及升高降低；後者則是「乘客席裝著式」，即是中排左邊乘客位能旋轉和升降。現時香港有些福祉車是後期改裝的，但這兩部都是從日本平衡進口過來，因此最「原汁原味」。

Estima較高身有少許「頂頭」 老人家會有緊張感

Toby Chan試過兩種不同形式的福祉車後，認為Porte的「助手席裝著式」最為方便，加上Porte本身車廂空間感廣闊，而且低地台設計，令座位的升降過程顯得輕鬆。然而Estima的車身較高，因此座椅升降時需要較長時間和行程，再加上Estima的中排頭頂空間被座椅下的裝置減去少許，因此Toby Chan的座椅在經過Estima的門頂時，認為有少許「頂頭」風險，如果是老人家使用此裝置的話，升得高高的座椅亦可能對他們造成緊張感，因此Toby Chan最終仍選了Porte為最適合他使用的福祉車。

Porte日用性又易駕 家庭成員多應選七座Estima

至於駕駛感方面，Toby Leung表示兩部車操控起來跟普通版本沒有太大分別，仍是一貫的豐田MPV水準。最令他驚訝的，是兩者雖然加裝了這些「福祉」裝置，可是他不認為新車因此而增重，若不說明它們是福祉車，兩者的整體駕駛感不會露出端倪。不過他亦認同Porte無論在日用性、成本以及易駕程度，均比Estima更勝一籌。加上Porte本來已經以「空間小、實用性高」見稱，因此他也跟拍檔一樣，投了Porte一票，他認為若家庭成員較多，那就選擇七座的Estima吧。

2014 Toyota Estima WELCAB 2.4X

引擎：2,362c.c. 直四

馬力：170PS/6,000rpm

扭力：224Nm/4,000rpm

傳動：CVT無段變速波箱，前輪驅動

售價: $288,800起

查詢: 大昌行認可易手車

2014 Toyota Porte WELCAB

引擎：1,496c.c. 直四

馬力：109PS/6,000rpm

扭力：136Nm/4,800rpm

傳動：CVT無段變速波箱，前輪驅動

售價: $148,000起

查詢: 大昌行認可易手車

採訪：梁彥韜

攝影：Jack Wong

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！