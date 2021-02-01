受疫情影響，航班復飛之日遙遙無期，令不少視日本為「家鄉」的朋友，遲遲未能回鄉。為了一解大家的思鄉之情，國際清酒唎酒師阿Paul教大家幾招，關於入手清酒、品嚐清酒，以及清酒的基本知識。

認識清酒 從8大特定名稱酒、4大清酒風格開始

一般清酒，分別會以8種名字來稱呼，這就是「特定名稱酒」，亦即港人時常聽見的大吟醸、純米大吟醸等。這8個名字分別為「本釀造」、「純米」、「特別本釀造」、「特別純米」、「吟醸」、「純米吟醸」、「大吟醸」以及「純米大吟醸」。此外，這8款特定名稱酒還會以是否添加釀造酒精來區分。「本釀造」、「特別本釀造」、「吟醸」、「大吟醸」則為添加釀造酒精；「純米酒」、「特別純米酒」、「純米吟醸」、「純米大吟釀」則是無添加釀造酒精。據Paul分享，添加釀造酒精其實是一種工藝，不代表它好與不好。

如何界定它屬於哪一款特定名稱酒？則要看它的精米步合比例。釀造一支清酒的其中一個工序，就是將米粒打磨。至於磨出來的幼細程度，就是精米步合。「純米大吟醸」、「大吟醸」的精米步合同樣要於50%或以下；「純米吟釀酒」、「吟釀酒」為60％以下；「本釀造酒」為70％以下；「特別本釀造酒」、「特別純米酒」均為60%以下或特別的製作方法；純米酒則沒有規定。

除了8大名稱，清酒中還有4種不同風格，分別為薰、爽、醇、熟。據Paul說，薰酒是香港最常見到的，其瓜果味及水果味較重，味道較甘甜；爽酒的甜度較少，主要配襯壽司、刺身及其他前菜，味道清淡是它其中一個特色；醇酒帶熟米香、旨味，口感較濃厚，可用來配襯汁煮食物；而熟酒屬於古酒系，意思是釀造後經兩三年熟成，帶有堅果、杏仁、合桃味道等，適合作餐後酒。

港人常以為純米大吟醸是最好，無可否認它的口感較其他類型酒幼滑，但這不代表其他類型的清酒不好。Paul說，其實釀酒師造酒時，已經設計好想把清酒呈現甚麼感覺，例如想幼滑一點，還是粗獷一點，繼而把米粒磨至不同的幼細程度。他續說，幼滑不一定是最好，而是看環境、食物等因素考慮。故此，要學飲清酒前，最好先了解酒的分類，繼而多作嘗試不同類別的酒，挑選自己合適的口味，「正如平時飲紅酒，到底你喜歡喝Dry還是Fruity一樣。」

學懂辨認真假限定酒 免食炒價

Paul認為，一支好的酒不應用價錢來定義，而是該支酒是否合適自己，所以貴的酒未必是好酒，相反便宜貨也可以有意外驚喜。他笑言，坊間某廠牌的清酒索價過萬元，但言過其實，涉及太多炒賣成份。他說，的確有部份酒真的可以開價很高，這視乎酒本身是否限量製造，「有些限量製是人為的，有一些是受地區影響。」後者需要的可能是某指定區的米和水，因資源有限，故只能限量製造，這類酒則為地酒。

另外日本與香港天氣大相徑庭，香港普遍較熱，然而溫度是影響清酒其中一項因素。他說，清酒其實應該要放在雪櫃等陰涼地方，且盡量不讓光線長期照射。坊間不少超市的存酒方法欠佳，應把清酒擺放在凍櫃。他建議大家感受一下購買地點的溫度，如果太熱，則建議不要在那裏入手清酒。

配酒小食不宜高鹽味濃 推介平價梳打餅

Paul分享，欣賞清酒時不宜吃濃味、鹽份高食物，因為這樣會喧賓奪主，飲用時未能真正欣賞到酒本身的味道。如果在家獨個兒喝酒，建議可配梳打餅，既便宜，又易配襯。一些如蠶豆、芥辣味豆則不建議，「你是可以這樣配襯，但如果你要享受酒本身，我真的不會建議。」

他說，近年坊間興起用紅酒杯飲用清酒，其中一個原因是它能把清酒香氣集中，而且能看到酒身的清澈一面。他提醒，與西方文化不同，不論用甚麼杯喝酒，飲用清酒時都不宜碰杯，因為這代表酒器發出悲嗚。

記者：陳家榮

編輯：鄒仲安

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