新年吃盆菜有好意頭，如果要吃到最傳統風味，首選新界圍村出品，今次找來平價的代表是元朗八鄉的南苑盆菜，14位用$1,188，人均約$85；而貴價代表是大埔林村的忠誠盆菜，12位用$3,380，人均約$281，兩者的價錢相差2.3倍。

平價代表元朗八鄉南苑盆菜 靈魂在南乳

甚少接受訪問的南苑盆菜，由八鄉本村原居民黎氏開設，做盆菜起家再開酒樓，經營廿多年，現已傳至第三代。今年37歲的第三代負責人黎先生說：「我們由阿爺那一代開始，在圍村做盆菜，一直依照他的方法，醬汁和配料都是跟隨兒時味道。我們主要都是傳統食材，有蘿蔔、芋頭、枝竹、豬皮、蠔豉、冬菇、魷魚、魚蛋及蝦，還有圍頭浸豉油雞、炭爐燒鴨等等，入面食材不是名貴材料。」盆菜有不同配料，靈魂所在便是用南乳炆腩汁。「我們會將南乳打到起漿，加配料發酵一個月才用。因為發酵過後，那種香味像酒味，醬汁會較香，其他盆菜配料則是用南乳炆出來的豬肉汁再加上香料炒製。」盆菜最大特色是靠南乳炆腩汁做底，元朗學利的魚蛋很彈牙，燒鴨較少見由傳統炭爐製作，有淡淡炭味，豉油雞浸得入味，如果本身喜歡南乳口味，應是不錯選擇。

貴價代表大埔忠誠盆菜 海味最花工夫

近年大熱的忠誠盆菜，老闆基哥是林村原居民，移民過荷蘭再回流賣盆菜，憑着全年供應，加上一盆都送，打出名堂，最高峰日賣1,500盆。今次他的盆菜是12位用$3,380，人均約$281。貴的原因，基哥說：「一定是食材，大部份都是海味，有些瑤柱、鮑魚、海參、花膠等屬於貴價東西。海參賣千多元一斤，是豬婆參，製作很複雜，要浸發、煨才可以出這個效果；用本港生曬蠔豉特別香，味道較濃較鮮味；最底下基本是傳統東西，像炆豬肉、豬皮、枝竹及冬菇，但我們的冬菇用原木菇亦要每斤$150。就算胡椒、八角、桂皮、甘草都是自己磨，和用大約兩斤多重的新鮮雞。」盆菜最大特色是用上不同汁醬，像酸甜汁蝦、醬爆魷魚，有蠔豉、花膠，頗多材料。今次平貴試食，會否估中真實價錢？睇片啦！

八鄉南苑盆菜專家

https://www.poonchoi.hk/

網上訂購送貨需3天前預訂。

傳統圍村盆菜：炭燒大米鴨、圍頭豉油雞、本灣明蝦、沙井大好市、家傳炆上腩肉、醬油炆魷魚、特製靚魚蛋、蠔皇炆冬菇、本鄉荔甫芋、家鄉炆浮皮、普寜豆醬支竹、清甜蘿蔔。

忠誠盆菜

http://www.chungshingfood.com.hk/

早2天預訂，如新年或節日訂購需預早7－8天。

忠誠極品盆菜皇：清湯蘿蔔、南乳枝竹、五香芋頭、香滑豬皮、爽脆魷魚、紅炆北菇、玫瑰油雞、家鄉炆豬肉、乾煎大蝦、生曬蠔豉、紅燒海參、高湯花膠、乾瑤柱、蠔皇大鮑魚。

記者：何嘉茵

攝影：伍慶泉、許先煜

編輯：鄒仲安

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