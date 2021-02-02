2018年9月，一隻十歲的芝娃娃被發現遭人遺棄在元朗橫洲的修車場，當時被「陀地」倉狗圍攻至身受重傷，多條肋骨折斷並出現小腸氣，由動物保護團體「毛孩守護者」救起。已屬老年犬的牠經手術後雖然得以活命，但從此卻對人類不再信任，稍有接近立即狂吠甚至攻擊。領養人Carmen希望給老惡犬重生的機會，經過一年多以來的感化，牠終於開始放下戒心並願意在Carmen的懷抱中睡覺。

被咬至臉部腫脹留院

Carmen猶記起這隻老惡犬初入屋時，只要把牠放到家中的地上，就會變成一隻攻擊性非常強的恐怖小狗：「為甚麼牠叫Angry，是因為牠最初到我家的時候總是很生氣，所以我說『你這麼生氣，就叫Angry吧』。」Carmen表示接了Angry回家後，平日最常受傷的就是手和腳，因為牠會像是鉗一樣夾着不放。「我覺得牠以前是被人打得很厲害，因為牠每次看到手指就會很瘋狂。就算我跟家人聊天，家人的手有較大動作，牠已經會衝過去想要攻擊家人。」Carmen的手機中不乏被Angry咬至發瘀流血的照片，而要數最嚴重的一次就是被咬至臉部腫脹，當時更需要留院接受治療。

從沒想過放棄

不過Carmen自言從來沒有想過放棄，認為要是她也放棄Angry的話，Angry就儼如失去整個世界：「剛剛帶Angry回家的時候，家人也會說『你怎麼拿了隻這麼惡的狗回來？』、『你別要吧』、『把牠丟掉吧』、『還給人家吧』。我覺得還給人家是很簡單的一件事，我不就是跟那個機構即是毛守說『我處理不來，小狗咬人咬得太厲害了，我還給你吧』；但對牠來說，是會造成第二次心理傷害。」Carmen難以忘懷最初的半年，每次跟Angry散步並走過一幢幢獨立大廈的時候，牠都必定會停下來四處張望或者甚至想衝入大廈，似是想找以前的主人。「其實牠很想念牠的主人，我不明白為甚麼牠的主人可以這麼狠心。」

花一年時間建立信任

Carmen還記起有次給了Angry整籃玩具，當牠看到那籃子玩具頓時呆住了，可以想像牠以前的生活就只是咬咬毛巾，不會有玩具這種東西。Carmen覺得Angry的攻擊行為是出於缺乏愛，只要給予時間就可以改變牠。「那時候因為很想牠感受被撫摸的感覺，於是我戴了三雙手套，打算摸摸牠；又會每天跟牠聊天，真的像喃嚒般坐在房間裏跟牠談 ，對牠說『這裏沒有人會傷害你，我會保護你，你也不需要那麼兇』。」終於，就在一年後，Angry第一次向Carmen撒嬌。「當時我快要出門上班，牠突然衝過來，用頭來頂着我的腳，要我摸牠。那刻我就覺得牠終於都信任我了，終於可以說是對人再次信任，是踏出了第一步。」

讓牠們得到愛

動物不只是用眼睛看這個世界，更會用心去感受。Carmen表示她的上一隻小狗也是在年老的十二歲時帶回來：「牠最後在十六歲時離開了我們。可能很多人會覺得，很快你又要面對生離死別，你會很傷心。但是在這四年間，一隻老狗能在最後生命的盡頭可以感受到我們的愛，這是很有意義的。」

記者：黃藹婷

攝影：蕭志南、 伍永健

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