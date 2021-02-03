疫情持續多時，戴口罩早已成為香港人生活習慣，不過有一樣嘢就應該點都好難習慣，就是不能用Face ID解鎖iPhone，次次要㩒密碼！雖然曾經講過有幾個方法，例如戴住口罩或遮半塊面登記Face ID，甚至有說Face ID會逐漸認出你戴口罩的樣子，不過試過都知，方法唔係次次得，成功率頗低。

不過等咗咁耐，終於有好消息，就是新的iOS 14.5將會有新方法解決解鎖問題。新的iOS 14.5及iPadOS 14.5開發者beta測試版，會加入新功能，就是用家可配合手上的Apple Watch及iPhone的Face ID解鎖。用法很簡單，就是手上戴着Apple Watch，並已解鎖，而iPhone的Face ID如常運作，用家只要望電話一眼便能解鎖，同時Apple Watch亦會發出震動及通知，讓用家知道iPhone已經解鎖；用家亦可選擇即時鎖上裝置，避免被其他人解鎖的風險。如果你已安裝iOS 14.5及iPadOS 14.5開發者beta測試版，便可以在iPhone「設定」的「Face ID 與密碼」，選擇啟用「用Apple Watch解鎖iPhone」來開啟新功能。

另外新iOS亦更新了可叫Siri致電緊急聯絡人、支援最新Xbox及PlayStation遊戲手掣、CarPlay的分享預計抵達時間等等。更更更重要是，終於解決iPhone 12系列用兩張SIM卡時，未能支援5G的問題，提供5G全球雙SIM卡支援。雖然唔係人人會玩開發者beta，但認真期待今次iOS 14.5正式出爐！

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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