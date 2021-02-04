DON DON DONKI驚安之殿堂藍灣廣場店將於2月4日港島東小西灣區正式開幕，成為香港的第七間分店。記者和攝影師逛過藍灣廣場附近一圈，發現小西灣主要是住宅和工業大廈較多，加上比對其他分店，如尖沙嘴、中環、將軍澳、銅鑼灣、荃灣西等，這裏的交通是相對不方便，記者相信這間Donki應該也會相對少人流。我們還邀請了日本人妻岸本太太和我們一起逛逛Donki，特別之處是，她竟然從未逛過香港的Donki！
DON DON DONKI藍灣廣場店佔地二萬呎，以「四季」為設計概念，主打親子家庭路線，這裏設有「情熱食堂」，售賣即煮日式炸豬排丼、A4西冷和牛丼、關東煮、燒雞串、可麗餅等日式食品。不過店內沒有立食區，似乎真的預算做住客生意，讓他們即買即回家食。新店首設稻荷壽司櫃，有13款壽司即夾即賣，最平$10件，其餘商品與其他Donki分店無異。
藍灣廣場地理位置相對偏僻，最方便的前往方法，就是搭巴士到小西灣巴士站或藍灣半島總站，其次可選擇由柴灣港鐵站或杏花邨港鐵站，再轉小巴或巴士前往。如若從柴灣站步行過來大約需時20分鐘，視乎大家會否走路過來了。不過泊車則比其他分店方便，因為商場設有停車場，還有免費泊車優惠，$100的電子消費單可享1小時免費泊車優惠，$200則有兩小時，上限兩小時。
DON DON DONKI藍灣廣場店
地址：小西灣藍灣廣場1樓102及108號舖
記者：劉芷晞
攝影：鄭明川
編輯：鄒仲安
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