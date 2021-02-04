特約報道｜睇旅遊節目不時見到野外求生真人騷，好像重回原始世界一樣，幾自由幾奔放，幻想有一日自己也可以放下香港煩囂，來一次「人在野」！不過幻想始終是幻想，要走入荒野無人地帶，要有太多身心準備，那不如先到澳洲的野外景點走走，輕鬆體會澳洲大自然奇觀。

下海必選大堡礁寧格魯珊瑚礁

講到下海，大堡礁（Great Barrier Reef）一生人點只要去一次，大堡礁是現時全球最大的珊瑚礁系統，想感受整個珊瑚礁的景致，可以乘坐直升機俯瞰珊瑚礁，情侶更可以看看聖靈群島的心形礁，一生難忘；至於喜歡下海的話，就要深潛群礁，觀賞美麗如畫的水下世界，以及被海洋生物包圍伴遊的奇妙之旅。當然大家把注意力都放在大堡礁的時間，也向大家推介西澳的寧格魯珊瑚礁（Ningaloo Reef），相對低調的寧格魯珊瑚礁原來是全世界最長裙礁，不少海龜、熱帶魚、魔鬼魚及座頭鯨都喜歡在此棲息，如果你想有一些IGable的打卡相，在這處你就輕易可影到與座頭鯨或鯨鯊一起暢遊的合照！

上山必玩帝王谷烏魯魯

至於喜歡行山的朋友，澳洲有太多地方可以讓你行個夠！帝王谷（Kings Canyon）於瓦塔卡國家公園（Watarrka National Park）內，以陡峭的懸崖景色而聞名，不過要欣賞帝王谷的壯麗景色也要付出少少代價，6公里的上山路由於要行過峭壁，加上紅砂岩高高低低，缺乏運動的朋友上到山頂要花不少力氣，但當你登頂後身處懸崖望下去，那種一望無際的視野，會覺得之前的辛苦實在值得。另一個大熱的澳洲打卡位，必屬被稱為世界中心的艾爾斯岩，艾爾斯岩的土語是Uluru，因為經典日劇《在世界中心呼喚愛》在此取景一炮而紅，心中有愛的你，是否應該在這塊土壤及岩石均呈紅色的巨岩之前，和所愛一起靜待日出呢！

為疫後旅程踏出第一步

其實澳洲地方遼闊，生態環境保存得很好，自然奇觀多不勝數，要細數的話還有很多，例如30,000年前形成、遍佈沙漠的巨型尖峰石陣（Pinnacles）；以迷人粉紅的湖水成為IG常客的希利爾湖（Lake Hillier）；給你震撼觀星體驗的澳洲內陸國家公園，當中的沃倫堡國家公園（Warrumbungle National Park）以海拔高、濕度低、天空清澈知名，在沃倫堡天文台內可以五種望遠鏡，觀看宇宙的星空之美。想發掘更多大自然奧秘，澳洲可說是世上現存最多自然生態的地方之一，加上交通方便治安令人放心，不如現在趁疫情做定功課，為疫後旅程踏出第一步。

了解更多：http://bit.ly/3iM72pX

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