雖然現時香港的天氣不算太寒冷，但新界地區、下雨後或是晚上偶爾還是會有點寒冷。相信不是人人家中也有大型暖風機，所以今次為大家介紹這四款迷你暖爐，方便收納之餘，也可放在房間和桌上使用，分別是Warm Mini迷你搖擺陶瓷暖氣機、西哲小型冷暖陶瓷暖風機、德國寶迷你陶瓷暖風機 HTM-560和伊馬斯小太陽電暖器。

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四款迷你暖風機各有賣點

這4台比平常的家用暖風機迷你，當中以淺啡色的西哲小型冷暖陶瓷暖風機最細小，比330ml汽水罐也只是高5cm左右，雖然它們體積細小，不過也各有賣點。Warm Mini迷你搖擺陶瓷暖氣機600W，採用輕觸式按鍵，操作容易，而且有冷暖風功能選擇，最特別是有搖擺45度的吹送功能。西哲小型冷暖陶瓷暖風機400W，體積非常迷你，同樣有冷熱功能調節。

德國寶迷你陶瓷暖風機HTM-560 600W，粉色外形時尚可愛，有實體開關鍵及人體感應啟動鍵，人體感應功能可偵測使用者靠近時自動啟動，節能省電。至於伊馬斯小太陽電暖器300W，外形復古美觀而且採用旋轉式2段溫度選擇。

橙色伊馬斯的發熱方式與其他3台吹風式不同，因為它是輻射式暖爐，因此運作聲音靜許多，而另外3台後面也有個小濾網。4台均有翻側自動斷電設計，不過黑色Warm Mini翻側後要重新按開關鍵才可繼續運作，而其餘3台只要放好便會自己運作。

40cm距離體感測試

黑色的Warm Mini暖風機在10cm距離的時候，手掌可感受到明顯的熱力，20cm還能感受熱力，到30cm只剩微微熱力，40cm幾乎也沒有感覺了；粉紅色迷你陶瓷暖風機在10cm的距離熱力顯着，20至30cm也可感受熱力，40cm也有微弱的暖風，吹風距離較佳，而且其吹風角度明顯較高一點。

淺啡色西哲小型暖風機的吹風範圍明顯較細，但吹風距離還不錯，到30cm的距離仍可感受到熱風，40cm也剩微微暖風。至於橙色伊馬斯因是輻射式暖爐，所以熱力覆蓋範圍明顯最廣，開啟了大約3分鐘，即是我坐暖爐旁邊也能感受微微熱力，但直線吹風距離較弱，距離20cm的熱力已經較弱。

20cm吹風距離的前臂表面溫度測試

記者以手臂做人體測試，把前臂放在大約20cm的吹風位置，並開啟最高溫度，看看30秒後的溫度分別。開始吹風前，我的前臂表面溫度大約30°C，Warm Mini暖風機令皮膚表面溫度大約上升了4°C，粉紅色迷你陶瓷暖風機上升了7至8°C，而淺啡色西哲小型暖風機的則上升了大約4°C。至於橙色伊馬斯，雖然在測試過程中的吹風感覺沒有另外3台強烈，但我的皮膚表面溫度也能上升大約6°C，而且感覺較為柔和。

小空間暖爐測試

先於大約40cm的位置桌面設置空間溫度計，並分別開動暖爐最大的熱力運行10分鐘。結果以橙色伊馬斯的效果最佳，短短10分鐘上升了8°C，淺啡色的西哲也上升了4至5°C，不過另外兩台的溫度計也沒太多變化，結果相信與它們的吹風角度有關。

兩項測試也是橙色的伊馬斯稍勝，除了它的體積較大，也與它是輻射式暖爐有關，始終輻射式暖爐加熱速度快及高溫，但若靠近易燃物件容易起火。

其實挑選暖爐也是非常個人的事，記者自己較喜歡黑色的Smartech暖氣機，因為它可45°搖擺，吹風範圍較大；德國寶的迷你陶瓷暖風機吹風距離較遠，而且粉色外形非常少女心；淺啡色的西哲小型冷暖陶瓷暖風機超迷你，性能也不俗。

記者：周銥沁

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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