每五個香港人，就有一個在不同時期受濕疹困擾。濕疹容易復發，醫治是一場長期戰，不少皮膚病包括濕疹都會用到類固醇藥膏來治療及紓緩，但很多病人一提起類固醇，就會擔心其帶來的副作用、長期依賴或有病情反彈的情況。

類固醇主治炎症 長期使用高強度藥膏或影響腎上腺素

英國一名30歲的女子由小患有濕疹，經醫生處方類固醇藥膏Sudocrem，使用初期快速見效，但持續使用2年後停用，卻出現了戒斷症狀，全身長滿紅疹、脫髮、體重暴跌至40公斤，後來發現是類固醇上癮（Topical Steroid Addiction）。

類固醇分為口服、外用兩種，常用於消炎止痕，治療濕疹、牛皮癬等炎症。但副作用包括皮膚變薄、微絲血管增生或萎縮；若長期使用高強度藥膏，甚至有機會影響腎上腺素，嚴重可能引致糖尿病、血壓高等問題。不當使用更會導致類固醇上癮，停用後出現戒斷症狀。

類固醇上癮或致紅皮症

類固醇上癮是指使用類固醇兩星期以上或更長時間後，停用會令病情加劇，須要使用效果更強的類固醇，甚至使用的次數要更頻密，才控制得到病情。類固醇是人體不可或缺的荷爾蒙，由腎上腺分泌，負責調節各種生理反應，但如果長期接收高強度的外界類固醇，例如口服或外搽類固醇藥膏，然後突然戒斷，身體會不習慣，嚴重會引發紅皮症。

紅皮症常見於突然停用類固醇的長期濕疹患者，超過八成皮膚脫皮、紅腫，傷口流膿及流血、極度痕癢、脫皮，伴隨發冷、淋巴結腫大、胃口差、失眠、情緒低落等症狀。

類固醇上癮不常見 最緊要用合適強度

不過類固醇上癮的情況並不常見，皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受本報其他訪問時提及，反彈反應一般只會出現在口服類固醇，或者病人長期塗上強度極高的外用類固醇在身上。因為口服藥物容易被消化系統吸收後進入血液，影響全身的免疫系統以抑制過敏反應，如果貿然停用口服類固醇，免疫系統很容易引起反彈反應。美國皮膚病學會（American Academy of Dermatology）曾於2014年進行研究，綜合了1,206個病人個案，發現大部份類固醇戒斷個案，都是與病人曾長期及經常使用中、強效類固醇有關。

根據美國標準，類固醇可分為一至七級，第一級最強，第七級最弱；但類固醇種類日新月異，一般人單憑藥膏成份表，無法分辨其強度。並不是身體所有皮膚都適合使用類固醇藥物，例如臉部、腋下、大腿之間的皮膚是最脆弱的，塗抹強效類固醇一至兩星期已經變薄、容易形成皮損。亦有些地方不宜塗類固醇藥膏，如眼睛附近，因為眼部皮膚特別薄，容易吸收類固醇，有機會造成青光眼、白內障。

陳厚毅醫生強調，只要正確地使用合適強度的類固醇藥物，就能避免類固醇上癮，病人切記要按照醫生指示，按時並正確地服用或使用藥物。類固醇藥物的成份強度、塗抹的皮膚範圍、時間長度，均須由醫生指示，並不得自行減少服藥份量和次數。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！