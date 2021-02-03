DON DON DONKI（又稱：驚安之殿堂／激安殿堂）疫市下不斷擴張，繼早前於尖沙嘴、荃灣、銅鑼灣、中環、將軍澳及山頂Donki副線新店「情熱笑店Jonetz Market」開店後，最新第7間小西灣藍灣半島分店將於今天（2月4日）開幕！新分店更將首次開設「情熱食堂」，提供即叫即製日式丼飯，並販賣自製手捲壽司套裝。開業首日會是由早上10點營業至凌晨1點，而平日營業時間則由早上9時至凌晨1時。

平日逛Donki的時候，永遠也會看到一些奇怪的東西，但是你總是不想浪費金錢買來試試，今天我們便買來7款，為大家試一試。

吸耳垢器

這個看上去像電鑽一樣的東西，原來是吸耳垢器，只要加入電池、放進耳朵便會吸耳垢，有沒有用便要試過才知道了。

榴槤味牙膏

在Donki牙膏的架上，有多達60多款味道選擇的牙膏，其中以榴槤牙膏最為古怪，到底刷下去又有沒有榴槤味呢？

草莓牛奶清酒

草莓牛奶喝起來甜甜的，清酒則入口後有一絲酒精的灼熱感，把兩者加在一起，到底感覺會是怎樣呢，會不會是很伏的東西呢？

醬油捲蛋糕

平日吃捲蛋就吃得多，可以是抹茶、咖啡、朱古力味，但是醬油味真的沒見過，吃起上來又鹹又甜會不會很怪呢？

鱈魚薄餅

這個看上去像是Pizza一樣，差點以為是即食的薄餅，但原來是零食鱈魚加上芝士及莎樂美腸，看上去好像很正常但又會否是伏呢？

髮菜／水雲三杯醋

放在雪櫃中的髮菜／水雲三杯醋是一些海藻類的食物，日本人會當成前菜吃，不知道香港人又會否吃慣。

梅子味炸豬皮

炸魚皮、炸雞皮作為小吃便很常見，但是炸豬皮的小吃好像在街外沒有甚麼地方可以買到，加上梅子粉在炸豬皮中又會否好吃呢？

想知道它們會否是伏物，一於去片睇啦！

記者：鄭煒霖

攝影：潘志恆

編輯：鄒仲安

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