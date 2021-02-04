認知障礙症最常見的一種類型阿茲海默症（Alzheimer’s Disease）患者近年有上升趨勢，有硏究顯示在未來40年，全球人口中阿茲海默症的發病率預計會增加4倍。不少硏究報告指出，西方飲食習慣跟大腦認知能力有相當的關連。

多年來專家指出病從口入，西方飲食模式如吃紅肉、油炸食物、加工肉類等都是致病元兇。其中油炸食物更被「點名」跟認知能力衰退有關，即使人們平日奉行多吃蔬菜、水果、魚類等地中海飲食模式，油炸食物亦可抵消這些健康食物所帶來的益處。

以水果、蔬菜、欖橄油、魚、豆類為中心，烹調方法亦偏向簡單的地中海飲食模式，近年深受健康人士追捧，專家的硏究顯示，地中海飲食習慣，可降低認知能力衰退。然而，混合地中海飲食跟西方飲食模式，對認知能力有多大影響?

美國芝多哥拉什醫學院，透過追蹤參與「美國芝加哥Chicago Health and Aging Project」計劃的5,000名長者為期20年（1993年至2012年）的飲食紀錄，發現純地中海飲食和混合飲食模式，對健康有顯著的分別。

負責研究的助理教授及營養流行病學家Puja Agarwal博士發現，膳食中多吃蔬菜、水果、魚類及穀物類會促進身體健康；但硏究人員就觀察到，當飲食夾雜油炸食物、精製穀物、甜品、紅肉以及加工肉類時，本來因地中海飲食而帶來對身體的好處，會因進食這些食物而抵消。

在此項硏究中，硏究人員記錄參加者的個別飲食，察看他們的飲食跟地中海飲食模式的緊密程度，地中海飲食習慣包括每日都吃水果、蔬菜、欖橄油、魚、豆類，以及少許葡萄酒。另外，硏究人員亦評估他們當中參雜西方飲食的程度，西方飲食包括油炸食物、紅肉、精製肉類、甜吃、薄餅、全脂奶製品。其後再根據數據，為參與者分配的地中海飲食評分從0到55。

研究人員亦研究了地中海飲食評分與認知功能、情節記憶和知覺速度變化之間的關聯。

結果發現緊守地中海飲食習慣的長者，在有限度進食西方飲食食品的情況下，他們認知能力的衰退程度的確比多吃西方飲食的長者來得慢。而較偏向西方飲食習慣的長者，雖然他們亦有進食地中海飲食模式的食物，但硏究顯示他們並沒有受惠於地中海飲食（健康食物）所帶來的益處。

「西方飲食模式或對大腦認知的健康有害。地中海飲食模式得分高的人與得分最低的人相比，他們認知能力上年輕5.8歲。」Agarwal說。

結果亦顯示，地中海飲食可減低患心臟病、部份癌症及糖尿病的風險，跟早前的研究結論相近。

「飲食中多加入綠葉蔬菜和其他蔬菜、橄欖油和魚類，可延緩大腦和身體衰老。一些研究亦表明，紅肉和加工肉類、油炸食品和低穀類食品的攝入，與老年人發炎（各種炎症）和認知能力下降有關。」Agarwal博士解釋。博士重申，如果要享受地中海飲食所帶來的好處，必須限制食用加工食品及油炸食品、甜食等。

資料來源︰Puja Agarwal et al. , Unhealthy foods may attenuate the beneficial relation of a Mediterranean diet to cognitive decline. Alzheimer’s & Dementia, 7 Jan 2021;

Scott E. Kanoski,Terry L. Davidson. Western Diet Consumption and Cognitive Impairment: Links to Hippocampal Dysfunction and Obesity. Physiology & Behavior, Volume 103, Issue 1, 18 April, 2011

撰文︰李飛

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！