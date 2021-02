認知障礙症最常見的一種類型阿茲海默症(Alzheimer’s Disease)患者近年有上升趨勢,有硏究顯示在未來40年,全球人口中阿茲海默症的發病率預計會增加4倍。不少硏究報告指出,西方飲食習慣跟大腦認知能力有相當的關連。

多年來專家指出病從口入,西方飲食模式如吃紅肉、油炸食物、加工肉類等都是致病元兇。其中油炸食物更被「點名」跟認知能力衰退有關,即使人們平日奉行多吃蔬菜、水果、魚類等地中海飲食模式,油炸食物亦可抵消這些健康食物所帶來的益處。

以水果、蔬菜、欖橄油、魚、豆類為中心,烹調方法亦偏向簡單的地中海飲食模式,近年深受健康人士追捧,專家的硏究顯示,地中海飲食習慣,可降低認知能力衰退。然而,混合地中海飲食跟西方飲食模式,對認知能力有多大影響?

美國芝多哥拉什醫學院,透過追蹤參與「美國芝加哥Chicago Health and Aging Project」計劃的5,000名長者為期20年(1993年至2012年)的飲食紀錄,發現純地中海飲食和混合飲食模式,對健康有顯著的分別。

負責研究的助理教授及營養流行病學家Puja Agarwal博士發現,膳食中多吃蔬菜、水果、魚類及穀物類會促進身體健康;但硏究人員就觀察到,當飲食夾雜油炸食物、精製穀物、甜品、紅肉以及加工肉類時,本來因地中海飲食而帶來對身體的好處,會因進食這些食物而抵消。

在此項硏究中,硏究人員記錄參加者的個別飲食,察看他們的飲食跟地中海飲食模式的緊密程度,地中海飲食習慣包括每日都吃水果、蔬菜、欖橄油、魚、豆類,以及少許葡萄酒。另外,硏究人員亦評估他們當中參雜西方飲食的程度,西方飲食包括油炸食物、紅肉、精製肉類、甜吃、薄餅、全脂奶製品。其後再根據數據,為參與者分配的地中海飲食評分從0到55。

研究人員亦研究了地中海飲食評分與認知功能、情節記憶和知覺速度變化之間的關聯。

結果發現緊守地中海飲食習慣的長者,在有限度進食西方飲食食品的情況下,他們認知能力的衰退程度的確比多吃西方飲食的長者來得慢。而較偏向西方飲食習慣的長者,雖然他們亦有進食地中海飲食模式的食物,但硏究顯示他們並沒有受惠於地中海飲食(健康食物)所帶來的益處。

「西方飲食模式或對大腦認知的健康有害。地中海飲食模式得分高的人與得分最低的人相比,他們認知能力上年輕5.8歲。」Agarwal說。

結果亦顯示,地中海飲食可減低患心臟病、部份癌症及糖尿病的風險,跟早前的研究結論相近。

「飲食中多加入綠葉蔬菜和其他蔬菜、橄欖油和魚類,可延緩大腦和身體衰老。一些研究亦表明,紅肉和加工肉類、油炸食品和低穀類食品的攝入,與老年人發炎(各種炎症)和認知能力下降有關。」Agarwal博士解釋。博士重申,如果要享受地中海飲食所帶來的好處,必須限制食用加工食品及油炸食品、甜食等。

撰文︰李飛

編輯:鄒仲安

