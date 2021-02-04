上回話說我（曼爸）到埗搞LOTR（特許入境許可，Leave Outside the Rules），雖云當時仍未要隔離，但我亦一早預備好所需文件，除了身份證明、居港證明、在英住址證明以及資金證明外，亦為全家做了一個72小時內有效的陰性測試證明。也許是我出門遇貴人，碰上那位有點像碧咸crossover英超熱刺球星巴爾的型仔關員，all back頭加上小馬尾的他幾乎沒有仔細看文件，只消5分鐘就為我們蓋了一個讓人感動的LOTR印，順利過關。我曾在網上看到一些申請LOTR的不快入境個案，這方面我不予置評，不過師父教落「禮多人不怪」，走到櫃檯前說聲「good morning」，禮貌大方不亢不卑，或許可以為你加點印象分。

初到英國兩星期，我們一家人無論生理還是心理方面，尚算適應，一切皆因當初的資料搜集做得充分所致。每早走到露台伸伸懶腰，跟來訪的白鴿打打交道，又過了一個上午。相對香港急速的步伐，永遠做不完的工作，仍處於移民蜜月期的我，稱得上是寫意。不過若問到埗後有甚麼急着要處理的話，我毫不猶疑的建議︰最好快點買車。

建議買車齡較新二手車 選具信譽車行

英國地大物博，出外或添置日用品，有車等於有對腳，方便甚多。事實上我在港時早已賣車，足足有3個月「冇掂過軚盤」，心癢又手癢，因此早已選定心儀座駕，跟「朋友2號」延續男人的浪漫。在英國買車手續尚算方便，我在號稱no.1多人瀏覽的Autotrader搵車，為免人生路不熟又遇上要整車的煩惱，我盡可能搜尋車齡較新的二手車，尤其是一些由租車公司購入，用作出租車用途的低齡二手車，貪其里數少、車齡低。賣家方面，則盡可能選擇具信譽的車行，以我為例，找到了一間位於般尼（Burnley）的日產車行，車齡不足一年，但因為落過地的關係，比全新車平約4,000至5,000英鎊（約42,151至52,621港元），里數大概6,000哩（約10,000公里）。由於購自日產相關車行，車輛同時獲得日產二手翻新車認證，並提供額外兩年原廠保養，相對全新車的價格可謂十分化算！

買車前「起底」 剔除曾遇意外或報銷車輛

選好心儀座駕，email聯絡車行試車俱是指定動作，但原來在英國，你還可以為你的準愛驅「起底」，到theaacarcheck.com輸入準愛驅車牌號碼，付上14.99英鎊（約178港元），你部車的前世今生就一目了然。車輛曾否被盜？曾否遇上交通意外？所有細節都逃不出法眼，等你驗到身家清白先好入手。在網站揀車的時候也請記緊剔除Cat S/C/D/N這四個類別，S/C/D/N分別代表一些曾遇上意外或被保險公司write off（報銷）的車輛，價格會特別平，但平嘢通常都冇好嘢，定律嚟㗎嘛。

在港取「駕駛執照細節證明」 買車保有折

一切準備就緒，就進入購買程序，你可以先付訂金，然後到網上購買車保，再到相當於英國運輸署的DVLA網上購買路稅。建議整個交易都不要使用現金，透過銀行過數會較為安全，因為一旦「出事」，都有迹可尋有得追。至於路稅方面，則等同於香港的牌費，但英國計算方法卻以CO2排放為準，一般車輛約150英鎊一年（約1,581港元），比香港最平的1500cc以下之3,929元牌費平一半有多。保險方面則可到confused.com格價，要注意英國較流行全保，而且三保也不便宜，不過只要你來英前在香港運輸署拿取了「駕駛執照細節證明」，有文件證明你的牌齡並證明你的車牌在香港考獲，車保還是有點折扣的。假如你還有向在港的車保公司拿取NCB證明（無索償折扣）的話，車保的折扣還更大呢！就以我為例，20年牌齡加上NCB 60%，全保費用大概400英鎊（約4,215港元）左右，比香港稍為貴少少。

車行提供「新買家證明」 勿丟失英國運輸署「牌簿」

最後車行會給你一張淺綠色的new keeper slip（新買家證明），以臨時證明你為新車主，而我光顧的車行服務挺周到的，他們會替我把相關文件寄到DVLA，隨後DVLA就會寄來一份V5 log book，這份log book就相當於香港的「牌簿」，千萬不要丟失，因為它就是車主的證明。目前香港車牌持有人可以在英國合法駕駛一年，當住滿183日後就可以香港車牌交換為英國車牌，費用為43英鎊（約453港元）。網上有網友實證不必住滿183日亦可以換取英國駕駛執照，這方面容後實測。

留意車牌代表註冊地區以及車輛年份

手續都是例行公事，最神奇的是買車都有delivery！由於般尼與曼市南部（我的居住地）相距數十公里，因此我選擇了delivery送車，由運送公司把愛驅從般尼送至家門口！這種送車服務在香港甚為罕見，但在地大物博的英國卻是家常便飯，而且運送服務尚算體貼，假如車行與屋企有一定距離的話，香港買家也不妨考慮以此「deliver road」的方式運送。另外，英國車牌亦是有其深意，可從中一窺車輛底細，一般車牌頭4個字代表註冊地區以及車輛年份，譬如以「MA19 ABC」為例，頭兩個字MA代表於曼市登記，19則代表19年3月到8月上半年註冊，最後3個字ABC則為隨機派發。但偶然你也會見到一些寫着MA69、MA70字頭的車牌，其實在上半年3月至8月登記的車輛，車牌會劃一以該年份表示（如2019年登記則寫作MA19），但如在該年份下半年登記的話（即9月至翌年2月），車牌年份則會以該年份加上50來表達，譬如在19年9月至20年2月間登記的車輛，則會以MA69來展示。買二手車的時候，不妨多留意車牌，看看車牌展示是否如描述一樣。

事前申請TransferWise、Revolut或Monzo等戶口

最後，買得車，就要畀錢；但係畀錢，就要晨早開定離岸戶口，方便過數。我在香港開離岸戶口的經驗談不上很好，由8月申請，到12月獲批，需時超過4個月，可謂「等到蚊瞓」。但曼嫂來到英國後才開英國戶口，卻在4天之內收到debit card（扣賬卡），處理迅速，這或許與已經有英國住址證明有關。因此，建議如兩公婆一齊過來的話，部署不妨一攻一守，一個盡早申請離岸戶口，並要有心理準備隨時要等待3至4個月，而另一個則叠埋心水到埗後申請在地戶口。其實離岸戶口都是其次，最緊要事前申請好TransferWise、Revolut或Monzo等戶口，TransferWise的borderless戶口除能提供debit card供你日常購物外，還可提供較便宜的匯兌途徑，就算他日你人已到英國但錢仍在香港戶口也好，你一樣可以透過TransferWise越洋過錢給自己，方便快捷，至於Revolut或Monzo戶口同樣提供debit card，Revolut更與部份品牌有連繫，購物有折扣優惠或現金回贈。有齊3張卡，日常買嘢冇難度，何須仰賴香港那幾間「巨型」銀行？假如到埗後仍想有實體銀行作選擇，我就到了Lloyds銀行開戶，當然傳說中的英國人「做嘢慢」，因此我「仲等緊」。且看下期出稿之日，收到張debit card未？

撰文、攝影：曼爸

傳媒人，紐卡素粉，討厭曼聯，偏移居曼市。深信天為被地為席，此心安處是吾家。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！