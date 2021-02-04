大家出入用搓手液或消毒噴霧、UV-C紫外線殺菌燈消毒殺菌已成生活日常，其實韓國最新專利科學消毒用品「AirPurity愛標貼」聲稱能有效殺滅99.9%細菌，包括冠狀病毒COVID-19，而AirPurity愛標貼更與LINE FRIENDS合作，靚靚的貼紙方便大家殺菌。

來自韓國的AirPurity愛標貼，聲稱只須輕輕觸摸、擦擦手指，就能殺滅99.9%細菌，包括COVID-19。這小小的貼紙是利用材料科學、微生物學和納米技術開發，以環保納米纖維和含活性金屬離子（Zn 2+ , Cu 2+）抗菌塗層無紡布製成，有抗菌除臭之效，手指一擦貼紙即可殺菌。官方聲稱每張可擦高達3萬次，通過了韓國的殺菌實驗和KC Safety安全認證，並採用食品級油墨，符合安全標準。

「LINE FRIENDS MEETS AirPurity愛標貼」，有可愛的LINE FRIENDS公仔貼紙，可以貼在電話機背、電腦、書桌、大門等，漂亮之餘更有殺菌作用，若一時忘了帶搓手液，就可用愛標貼殺菌。LINE FRIENDS愛標貼更有紅色新年版，非常適合過年使用，送禮自奉皆宜。

每張售價$58（airpuritytouch.com）

記者：馬子聰

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！