數年前訪問港大歷史系講座教授馮客Frank Dikotter,問他完成中共解放三部曲後(三本著作:《解放的悲劇》、《毛澤東的大饑荒》及《文化大革命》),下一個研究計劃是甚麼?他說:「我會研究獨裁者們如何建立、製造和生產個人形象,並如何運用這些東西來維持他們的權力,我反對孤立地研究某一個獨裁者,因為他們之間是互相模仿,互相學習,互相研究,即使他們之間是互相憎恨!」

2019年馮客教授終於出版了《How to Be a Dictator: The Cult of Personality in the Twentieth Century》,而中文版剛剛在台灣面世,書名叫《獨裁者養成之路:八個暴君領袖的崛起與衰落,迷亂二十世紀的造神運動》。

缺乏民意基礎 獨裁者多疑易怒

馮客的研究堪稱為「獨裁學」里程碑,他通個八位暴君的比較分析,嘗試找出共通之處,建立獨裁者的「理念型」。首先獨裁者總是令人民認為他是萬中無一的偉大人物,但原來大部份上位過程是由不為人留意的位置開始,更談不上甚麼橫空出世,一切均是掌權後為建立個人崇拜而生產的謊言。沒有獨裁者是橫空出世,多是由組織培養,一開始不過是被提拔的傀儡,或欽點接班人。壽西斯古1965年他被選為接班人,不是因為領導能力,反而是由於他表達能力欠佳、組織才能也不顯著,對上級毫無威脅,是負責「卡位」的理想人選。埃塞俄比亞的門格斯圖只是軍頭眾多副手之一,在背後低調工作,出身低微。北韓的金日成,起初甚至不是蘇聯選擇扶植的對象,只是首選傀儡曹晚植不聽話被軟禁,經莫斯科加持認證後,頂替者金日成才一躍成為「偉大領袖」。

由於獨裁者自知沒有民意基礎,底氣不足,於是就整色整水,包括借用宗教、神怪、理論、文化來包裝自己,樹立魅力與權威。獨裁者必須同時是偉大的理論家、思想家,其實壽西斯古11歲就做鞋廠學徒,沒讀過甚麼書。毛澤東更是集思想家、哲學家、聖人、書法家及詩人於一身。他的政治理論是發展了「中國式的馬克思主義」,《實踐論》及《矛盾論》是發展辯證唯物主義哲學。他一手書法字體被人稱頌,自成一家,部份由郭沫若「捉刀」的詩詞歌賦至今仍有大量人背誦。作者發現這些獨裁者何其相似,虛張聲勢顯示了他們心知權位的脆弱性,可以一夜之間崩塌,這種相同的恐懼控制了他們,於是便出現了一個有趣的現象;八個人的性格特徵與經歷雖然各異,但他們成為獨裁者後卻是八人一面,都是多疑、易怒、焦慮、好大喜功,最後搞到身心俱疲。

搞個人崇拜 製造混亂互相篤灰

此書的新發現是拆解了獨裁者們的相同伎倆,為了鞏固權力,必定運用各種權術鏟除對手,但長遠最有效是搞個人崇拜。「個人崇拜可以讓盟友和政敵都矮上一截,逼他們一起臣服在獨裁者的掌控下共事,甚至要逼所有人在其他人面前稱讚獨裁者。獨裁者將所有人都變成了騙子。當所有人都在說謊,就分不清楚誰說的是真話,這會讓人更難找到同盟,也很難組織政變。」

我一直以為今天仍然大搞「個人崇拜」的獨裁者,十分愚蠢,怎會有人相信天降英才,指揮「大國戰疫」。馮客指出個人崇拜的功能不是要人相信或被說服,而是要「製造混亂、摧毀常識、強制服從,讓每個人變得孤立並碾碎他們的尊嚴。人們必須自我審查,並且反過來監視其他人,譴責那些對領袖獻殷勤不夠真誠的人。」在人人聲嘶力竭地歌頌領導偉大光明正確之際,各懷鬼胎,而大家又知彼此是各懷鬼胎,這種「篤灰恐懼」侵蝕眾人心智,於是獨裁者就得享壟斷性權力。

大家看罷此書,會對香港的現況,有多一點理解。

撰文:劉細良

