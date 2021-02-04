太空卡實名制突然發佈，令不少人措手不及，雖然很多支持政府的人或者會說：「世界各地都有執行太空卡實名制，香港也實行又有何大不了？」其實香港資訊科技商會榮譽會長方保僑和香港無線科技商會永遠名譽主席姚金鴻，都認為新制是「避無可避」，只是要考慮的問題太多，而諮詢期卻過份都短，就有機會讓新制實行時會遇上不少問題。

香港規管比澳門更嚴格

先不厭其煩簡單解說一下太空卡實名制，就是所有太空卡都要先用姓名、出生日期和身份證明文件號碼及副本登記才可使用。而每個用戶在每一個電訊商都不能登記超過3張儲值卡，即是說太空卡不再「太空」，每張都會跟用家有聯繫。政府和執法部門當然亦有權取得SIM卡的登記資料。問到方保僑和姚金鴻在事前有否「收到風」，姚金鴻就話從沒聽聞過。而方保僑就覺得其實有迹可尋：「澳門在兩年前左右開始實行實名制，所以其實香港也不可能沒有，而一些網絡供應商其實也有預計過快將實行。」不過澳門有4個網絡供應商，而每個人可以有10張電話儲值咭作實名登記，企業則是無上限。方保僑就覺得澳門比香港較有彈性，至少數字上沒有香港般嚴格。

容易影響客戶關係管理系統

姚金鴻說：「其實牽涉範圍太大，不同公司對電話卡的應用也不同，我舉一個簡單例子，例如我是做數據收集工作，會用SMS幫客人做一些CRM（客戶關係管理）系統。我們也大多習慣一個客人用一張SIM卡，假如我公司要服務50個客戶，我便要用50張SIM卡，因為我要管理清楚數據，不能混亂。那麼在新制度下一下子我怎樣處理呢，一間公司只能有3張SIM卡，是否代表我只能服務3個客戶呢？」其實不單是科技企業，簡單如職業司機，不少也有五六部電話，用同台的太空卡傍身，這些限制的確有機會帶來不便。

汽車都有內置SIM點規管？

而在新制發佈後，商務及經濟發展局的Facebook亦特別發文提及，物聯網及5G技術應用的機器類型連接的SIM卡，是不包括在實名制的限制範圍內。不過姚金鴻依舊擔心界線不夠清晰：「例如一些大公司的車隊中，其實都已經植入了很多SIM卡，又甚至一些歐洲車可以直接撥打SOS，裏面其實也有SIM卡，對於這類型SIM卡又如何規管呢？所以SIM卡的應用其實真的很廣泛。」

登記制度易有漏洞 或有盜用問題

方保僑更提出了可能發生的盜用問題：「實名制的所需資料其實不難得到，很容易被盜用，最大問題是暫時的登記是無需其他電話號碼的，即是登記後不會有SMS確認，所以大家是不會知道有人盜用的。」另外還有一個問題，就是如何確定身份證號碼真偽。他說原來身份證號碼可以簡單用程式編寫出來，很容易通過登記，而電訊商理論上沒有身份證號碼的資料庫去證實是否真確，可見登記方法和制度上都可能真的存在問題，需要更多時間思考。

總括來說，先不論新制在香港是否有需要和急切性，單是諮詢期過短、未有全面考慮市民和不同業界實際會遇上的問題，已足夠令人擔心。希望在這詢期間政府能真正聽到大眾聲音，讓條例能在影響最少的情況下實行吧。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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