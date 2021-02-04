台灣一個家庭早前在路上撿到一隻流浪幼貓，但由於浪貓的身體狀況非常差，送到獸醫急救時一度被認為隨時會死亡，但該家庭卻沒有放棄浪貓，結果成功救回小貓，並一直照顧牠成為一隻健康可愛的貓咪。

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這個一家四口的台灣家庭在路上撿到一隻流浪幼貓，取名為「歐戀」，不過「歐戀」的身體狀況非常差，全身無毛之外也瘦到皮包骨，身上還長有許多黴菌。這一家人決定無論如何都要救回浪貓，而當時他們已經收編三隻浪貓，是一個愛貓的家庭。

當時獸醫指「歐戀」隨時有機會死亡，幸好貓咪一直堅持下去。經過一段時間的治療後，貓咪逐漸康復，身體狀況慢慢回復至正常幼貓的狀態。當貓咪康復後，事主一家就接貓咪回家，正式成為家庭的一分子。

目前「歐戀」已經一歲半，事主一家日前透過他們的Facebook專頁「汝汝與杉杉的魔法小舖」上傳貓咪的對比照片。由當日全身幾乎沒有毛髮的貓咪，到現在已經長出了正常的毛髮，身體亦非常健康，與當時簡直是判若兩「貓」。

資料來源：Facebook專頁「汝汝與杉杉的魔法小舖」

撰文：黃雅純

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