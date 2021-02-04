與小朋友一起玩桌遊雖然有很多好處，但如何在成千上萬的桌遊中作出選擇卻不是一件容易的事。每一年在世界各地會有很多不同的組織舉辦為桌遊而設的頒獎活動，這些得獎的桌遊其實是一個可供爸爸媽媽們參考的資料，讓你們找出高質素的桌遊。這次向你們介紹的就是於2019年「德國年度兒童遊戲大獎」得主的《維京山谷－滾球大賽》(Valley of the Vikings) 。

德國年度兒童遊戲大獎

每一年，德國都會頒發「德國年度遊戲大獎」以表揚該年度傑出的桌遊作品。德國一直是公認的桌遊發源地，再加上「德國年度遊戲大獎」悠久的歷史背景，這個獎項一直以來都具有極重要的地位及指標性。

「德國年度遊戲大獎」從1989年起，特別將兒童遊戲獨立出來，設立了「德國年度兒童遊戲大獎」表揚傑出的兒童桌遊，得獎的桌遊可以算是該年度被譽為最好的兒童桌遊，例如《拔毛運動會》、《魔法迷宮》及《冰酷企鵝》等出名的兒童桌遊都拿過這個獎項。

《維京山谷－滾球大賽》能夠在2019年得到這個「德國年度兒童遊戲大獎」當然也有其原因，讓玩學爸爸跟你們談談這個兒童桌遊吧！

動手玩遊戲

在《維京山谷－滾球大賽》的遊戲中，小朋友需要利用一塊人型的「球棒版塊」去擊球，目標是利用滾動的球把放在遊戲版圖中間的木桶擊倒。雖然看似很容易，但利用「球棒版塊」去擊球是這種精細動作技能(Fine Motor Skills)

小朋友的成長卻有著重要的影響。

精細動作技能對日常的生活自理非常重要，例如刷牙、執筆、扣鈕和拿筷子等。缺乏這些技能，孩子不但無法培養獨立生活的能力，還會因缺乏自信而造成其他方面負面影響。

精細動作技能可以靠後天的練習來發展，《維京山谷－滾球大賽》這個桌遊讓小朋友一邊玩，一邊練習他們的精細動作技能，對他們的成長帶來幫助。

動腦玩遊戲

除了動作技能的發展，《維京山谷－滾球大賽》也需要小朋友運用他們的腦袋去思考策略，例如思考如何擺放不同顏色的木桶以增加打倒某些木桶的機會，或是擊倒木桶後該如何行動來為自己帶來最大的效益。每一輪遊戲，小朋友都要用他們的腦袋去思考的這些問題，並作出決定。小朋友的獨立思考能力就在遊戲中慢慢地成長起來。

《維京山谷－滾球大賽》能夠在2019年得到「德國年度兒童遊戲大獎」的榮譽，除了它可以讓小朋友動手又動腦去玩之外，它的美術設計及遊戲性也是功不可沒。《維京山谷－滾球大賽》是玩學爸爸2020年送給玩學哥哥的聖誕禮物，也是近期我們開Game最密的遊戲之一。

【基本資料】

建議年齡：(出版商) 6歲以上 / (玩學爸爸) 5歲以上

支援人數：2-4人

遊戲時間：15-20分鐘

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