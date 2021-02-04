世界各地的水族館除了提供各類的海洋生物知識外，不少都設有海洋動物表演環節，例如香港海洋公園的海洋劇場更是世界知名。不過隨着保護海洋動物的呼聲不斷提高，部份水族館表示即安排停辦相關的表演項目，而早前韓國宣佈推行《第一次水族館管理綜合計劃》，以達致防止虐待海洋動物，並營造安全的水族館環境。

韓國各地都不乏大大小小的水族館，不過當中提供的表演項目卻一直受到爭議，認為是不人道對待動物的行為。例如「巨濟海洋世界」於去年曾推出「白鯨乘坐項目」而引起「虐待動物爭議」，故此韓國海洋與漁業部推出《第一次水族館管理綜合計劃》，先是修改《動物園和水族館法》將現有的水族館註冊制改為許可制，並因應水族館的面積而限制可飼養的海洋生物，並須達到適合海洋動物種類棲息的環境標準。

此舉是針對營運中的海洋動物體驗活動，初步訂於今年年底完成立法程序，制定出「可以進行」及「禁止進行」的活動作指引。同時，將「虐待動物」定議並不限於損害身體或飢餓等行為，更包括遊客餵食、觸摸、騎乘等行為，完全以動物的福祉為依歸。

雖然法例還在初步商討的階段，但以動物福利來說，絕對是一個好消息。

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資料來源：YNA KR

撰文：Karl Li

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