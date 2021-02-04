在香港，一個年輕人，畢業後找工作，在不安的社會和高工作壓力的環境下生活，其實已經不容易，如果背負着3種情緒病，路途就更痛苦了。24歲女生Alva同時患有強迫症、抑鬱症和邊緣型人格障礙。因為這些情緒病，她曾經受到不少挫折，例如失去工作和自殘。然而，她一直沒有放棄，還努力接受治療，可是在路途上總是被人冷言冷語……

成長環境致情緒病 讀大專確診強迫症

在成長的過程中，Alva的家庭生活並不順利，因而令她出現情緒不穩的問題，例如在中學時期已經有強迫症的症狀，但她當時並不察覺自己患病。就讀大專時，她修讀的是教育心理學，其中一個科目剛好就是心理學。有一天，老師教授有關情緒病的內容，Alva很快就意識到自己的行為，似乎已符合強迫症的診斷標準。所以，她主動尋找老師的協助，之後就被轉介至學生輔導中心，接受輔導並確診患上強迫症。雖然如此，畢業後她仍很順利地找到一份在特殊學校做教學助理的全職工作。作為第一份工作，她形容當時壓力十分大，情緒亦十分波動，下班乘車回家，她會在車內哭，甚至工作時亦會情緒不穩，最嚴重是連出門上班的動力也沒有，即使到達公司門外，也會選擇逃避不上班。

幸好，這間機構的同事也很關心Alva的情況，更指她有需要時可以停職休息。但對於Alva來說，她的內心其實十分自責，覺得因為情緒問題而未能盡其職責，對自己感到很失望。之後的日子，她更確診了抑鬱症及邊緣型人格障礙。雖然身邊有同事及上司的體諒，在面對情緒病的過程中能感到一些溫暖，但並非所有公司的同事都能夠體諒患有情緒病的員工，Alva就曾經遇到一個很深刻的經歷……

任跳舞教職 遭同事冷言冷語

跳舞是她從小到大的興趣，她曾經有一個目標是考入演藝學院，但知道不容易。但她對跳舞的熱誠亦沒有減退，她讀書時會經常參加跳舞班，跟私人導師學跳舞。因為跳舞的興趣，她決定嘗試在跳舞學校擔任教學助理。Alva分享：「其實當時我剛剛出來社會工作，我會很容易信任同事，與大家一起分享話題，而我亦會有問必答的。」

但有一次，她不小心向一位同事說出自己患有情緒病，她形容當時這位同事臉色180度轉變，在翌日工作時，更發生了一件讓Alva感到很委屈的事。她憶述，有一日她負責控制班房秩序，而當時Alva察覺到學生有不受控制的情況，甚至在班房內跑來跑去，於是她向上司提出是否需要處理，但當時的上司回應是「不用」……但事隔數分鐘後，該上司竟責怪Alva為何不管理學生秩序……當時Alva覺得很委屈，情緒一時間忍不住便哭出來了。然後上司竟說：「好心你有情緒病，情緒唔好就收埋自己喺屋企唔好出嚟啦……」及後，這位上司更指以後不想和Alva合作。

告訴別人自己有情緒病，是要很大勇氣的，因為不知道別人的目光，但最後卻獲得這類「回應」。對於一般人，聽到冷言冷語，可能當場會反駁，會跟別人「呻下」就可能完結，但情緒病患者未必懂得找人傾訴，很多時會用自殘方式去宣洩情緒……

自殘宣洩情緒 幸獲社工輔導

講述情緒病患者的電影《幻愛》，其中一些場景在屯門碼頭取景。當每次Alva面對挫折時，亦總會到屯門碼頭看海，讓自己可以獲得短暫的寧靜。除了她一個人之外，社工劉姑娘也經常陪伴着她。劉姑娘在事發當晚收到Alva的來電，知道她有自殘行為，便立刻到碼頭陪伴着她。劉姑娘指，她想將憤怒發洩在自己身體上，因為覺得內心有很多痛楚，非常難受，但又不能好好表達，惟有用身體的痛去表達心內的感受。為此，劉姑娘便教Alva以每天寫日記的方式，將不懂得表達的說話用文字表達出來。拍攝當日Alva將日記拿出來，一本一本重新細看，看到自己由很黑暗很負面，到學會每天寫下值得感恩的文字，覺得自己已變得很好了。

勇於站出來 情緒病人是有用的

看到這裏，或許你會問，既然情緒病的經歷曾經讓她受到傷害，那麼為甚麼又願意接受訪問，分享自己的經歷？不怕再被傷害嗎？Alva解釋，是因為她以前認為有情緒病是一件很羞恥的事，但經過以往的經歷後，Alva希望想分享給大眾知道：患有情緒病的人，只是在他們的生命裏多了一些經歷或起伏，但實情是他們都可以成為社會上有用的人。

採訪：盧子豐

攝影：劉君杰

編輯：鄒仲安

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