香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Agumon。

名字：Agumon

品種：唐狗

性別：雌性

年齡：3歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：487479

晶片編號：603 534 351

每次看到「傻大姐」Agumon眉頭緊鎖，對這個世界充滿疑惑與好奇的表情時，都會覺得十分有趣。由於Agumon是屬於慢熱及容易緊張的狗狗，故此在剛見面時牠可能會跟你保持距離。當給予充分時間變得熟絡後，就會對你展現出大大的笑容。但千萬不要被牠傻傻的樣子騙倒！事實上，Agumon懂得聽隨你的指令（坐下、手手等）「扮乖」，然後騙取你手中的食物，是隻為了食物能夠「赴湯蹈火，在所不辭」的毛孩。由於以往在街頭上流浪的經歷，狗隻訓練員表示Agumon尚在熟悉被狗繩牽引的感覺，但對比起剛開始時已有明顯的進步，深信在不久的將來，Agumon也能跟其他狗狗一樣，享受與主人散步的樂趣。如果你對Agumon有興趣，快來領養中心探望牠吧！

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站：https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2020年2月5日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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