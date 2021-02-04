小朋友吃錯不潔食物導致屙嘔肚痛，家長以為「屙清屙淨」就會痊癒，但後果可能非常嚴重，如輪狀病毒是其中之一，因為它是引致急性腸胃炎病原體的一種，兒科專科醫生陳栢康指，部份小朋友受感染後因各種原因例如脫水，須入院治療及接受靜脈注射。現時6周大的嬰兒已經可以開始接種疫苗，以預防輪狀病毒感染。

5歲以下無接種預防疫苗易感染

6個月至兩歲幼兒為輪狀病毒感染的高危群組，令不少人以為輪狀病毒感染只發生在小朋友身上。陳栢康醫生指任何人受感染都可以引致腸胃炎，但受感染的幼兒會出現較嚴重症狀。「小朋友可能出現十分嚴重的腹瀉、脫水以及入院的風險會較高。大部份小於5歲而又沒有接種疫苗的小朋友，都曾經感染輪狀病毒。這群小朋友當中，每100人就有3人因各種原因如脫水，要入院治療和接受靜脈注射，即俗稱的吊鹽水。」

嚴重脫水可影響內臟

輪狀病毒常見症狀有發燒、水狀腹瀉，而且腹瀉情況十分嚴重，每天會瀉十多次。陳栢康醫生解釋：「輪狀病毒進入身體後，便會在小腸壁的細胞中生長、釋放毒素並刺激小腸壁。毒素會令小腸吸收水份或其他營養的能力下降，令患者出現水狀腹瀉。」如果小朋友出現嘔吐、沒有胃口，又不肯飲水，便有可能出現脫水。「如果出現嚴重脫水，便會影響其他器官的功能尤其是腎臟，及會影響排尿。」

只有支援性治療 須捱3至7日才痊癒

輪狀病毒為病毒性感染，由於沒有抗病毒藥物，因此沒有針對性的治療方法，陳栢康醫生指通常只能為患者提供支援性治療。「最重要是處理及預防脫水，口服方法可讓小朋友飲用電解液，如果小朋友不肯飲水，便需要入院做靜脈注射，即是吊鹽水。另外亦有藥物可有效地控制平衡水份，令病者的大便減少水狀情況，但並非止瀉。配合支援治療，待小朋友慢慢痊癒，一般需要3天至7天不等。」

嬰兒6星期起可接種預防疫苗

輪狀病毒患者的糞便帶有病毒，如果糞便沾染環境，又或者患者沒有洗手便準備食物，病毒就有機會沾染在食物上，其他人接觸到或進食後便會受感染，這稱為「口糞傳播」（或糞口傳播）。

除了個人和環境衞生外，陳栢康醫生亦建議小朋友可接種輪狀病毒疫苗來預防。「輪狀病毒的疫苗是口服劑，並非針劑。疫苗帶甜味，經驗所見小朋友也頗喜歡服食，6周起的嬰兒便可以開始接種輪狀病毒疫苗。數據顯示接種輪狀疫苗可減少嚴重症狀，如減少患者9成嚴重屙嘔及一半入院風險。」

陳栢康醫生特別提醒小朋友不能太遲服食疫苗，「按美國疾控中心建議，小朋友應於8個月大之前便完成疫苗接種。具體應何時開始接種以及接種多少劑，最好先與家庭或兒科醫生商量。」

採訪：黃以聲

攝影：李軒, 潘志恆

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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