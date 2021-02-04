下星期二【呈分試補習班】英文課英文科導師Miss Vivian會與同學一起重溫時態 (Tenses)；而下星期四數學科導師Mr William會講解分數乘法的基本概念。

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呈分試補習班 | 小五英文

5種必溫時態Tenses

日期：2月9日(周二)

時間：4:30pm - 5pm

對象 ﹕小五學生

導師 ﹕進研教育資深英文導師 Vivian Lau

呈分試補習班｜小五數學

必操分數乘法

日期：2月11日(周四)

時間：4:30pm - 5pm

對象 ﹕小五學生

導師 ﹕進研教育數學導師 William Chan

在運算分數乘法中可先約簡分子分母後才相乘，避免數字過大計算出錯的問題。如乘式有帶分數或整數，應轉為假分數才開始計算。但若果分母一樣，就不用通分母了！我們一起看看以下的例子。

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