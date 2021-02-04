大樹爆炸頭、間條撞間條、𢲷頭問號……你心目中有畫面嗎？這些都是黃建榮（Edas）的作品，他是業餘街拍攝影師，初學習攝影時，也曾醉心研究森山大道與何藩的大師級作品，但近年拿起相機時，決定放下所有啟蒙與執念。回歸自我，街拍照不只諧趣，也不只煽情，而是結合具像與抽象的協調與和諧。

土生土長香港人Edas，曾到瑞典工作十一年，八年前，覺得從事程式編碼的工作太着重邏輯思考，他希望公餘時得到暫時解脫，所以學習攝影，另拓創作空間。二〇一四年回流香港，他在大街小巷看到各種有趣的景象，開始沉迷街拍，「當時在瑞典的照片比香港的簡潔，還在想，回到香港後就好難再拍到類似影像。真正到了香港，雖然覺得環境較雜亂，但變化很大，就嘗試甚麼都拍。」

森山「大道」只有一條

初學攝影的Edas，也喜愛研究著名攝影師的風格和構圖，包括日本攝影師森山大道、美籍華人攝影師何藩等。但看得多各人風格後，卻越來越不清「美」的標準，「我開始不知道甚麼是好，甚麼叫不好。」他近年摒棄參考所有大師傑作的想法，甚至不敢再看其他街拍攝影師的作品，「看了就會不其然地抄，畢竟森山大道也只有『一條大道』，不會有另一條，我就算模仿得多像樣，也沒有意思。」

Edas曾獲多項國際街頭攝影殊榮，包括二〇一八年意大利「阿爾蓋羅街頭攝影比賽」優異獎、二〇一七年比利時「布魯塞爾街頭攝影節」單張組別獎及二〇一六年「 LensCulture街頭攝影比賽」評審特選獎等，並在二〇一九年推出個人相集《RE-FORM》。他的照片近兩年開始在香港媒體流傳，現時個人IG網頁「edaswong」粉絲人數近二萬七千人。

除了平日工作午膳時間，Edas會在星期六、日到街上逛逛，街拍時常去的油尖旺、中環，也是他生活日常，他不會特別去一些與自己生活沒有關係的地方拍攝，「我平時和太太都會到油尖旺食飯、逛街，現在因為疫症，較少到那邊，就會在假日到中環、銅鑼灣走走，所以我的創作，都是源於生活的。」

在街頭拍照，Edas不會刻意想構圖，而是將一部事先調校好快門、光圈、白平衡的小相機擱在腰間，漫無目的地走，「有六成的照片是看到一個景象後出現想法，就嘗試等待合適的人出現；剩下四成就是覺得眼前的一瞬間很有感覺，就隨意拍下。」

八年間的街拍歷程，令Edas嘗試過不同的拍攝方法，他曾在家中的陽台等了三個月，就是為了等對面屋有一個人出現在一道陽光下；也曾在中環為了拍出一個人和商場橫間裝飾的關係，刻意等待一個穿橫間上衣的女士自餐廳用膳後出來。這些對創作的堅持，於Edas而言也是一種執念。「當時會想影多幾張相，希望能夠等到最好、最滿意的相，但最終等了大半日都拍不到好的相片；也試過拍了很多不同角度的相後，還是發現第一張最滿意。」

清空雜念似禪修

這些年的經驗令Edas領悟到適合自己的創作意念——清空。從前執着於照片的美學，想過為求提升技術而換新相機，對各個牌子、各部相機型號的特色，他都可以娓娓道來；但如今的他所斟酌的，早已不止於此，因為他已學會放下執着，「街拍是失敗的藝術，如果太過完美主義，跟本不適合玩街拍。」Edas認為，好的街拍，其實都是「撞彩」拍到理想的一刻而已。街拍在Edas眼中有如禪修的感覺，「每次我影相時，都不需要思考日常的瑣碎事，感覺紓壓。」這亦造就他有部份相片的風格更簡單、直接，「在網絡上能夠用十秒得到網民的留意，就已經很好了。我不太會給予他們太多想像的空間，要反思的相片都會重感覺的，而感覺是要營造出來的。」

他的街拍着重想像，雖然題材不定，不過Edas堅持不會拍示威場面，「那時候參與一百萬、二百萬人遊行，我看到很多人舉機拍照，但我沒有，因為我不希望和記者的身份重叠。」他認為遊行實錄是記者的本份，「我是玩街拍的，我不希望以運動的場面去做創作。」

Edas的作品風格比較抽象，但他提及有時候觀眾也會覺得某些相會有些政治意味，他形容自己街拍風格偏向超自然（surreal），「其實那張相本來是沒有特別的意思，視乎你如何去看這張相、這件事。」他指反送中運動開始至疫症爆發初期，是他創作的低潮期，「那時我的創作總是不到位，好像五感斷掉，甚麼都感覺不到。」當時他選擇暫時放下相機，看一下工具書、現代風格的畫，給予自己一段清靜、吸收其他創作官感的空間。「其實我想畫畫，但真的不懂畫。」但他愛看畫的原因是因為畫的創作空間自由、個人化，也可以完全忠於自己感覺，「攝影可以抽象，但始終離不開具像。」不過他形容，看畫所給予他的想像，對他創作都是一種啟發。直至上年底，Edas才重拾相機。

回顧自己的照片，不時覺得只是反映當刻的生活和心情，「有時會moody啲，有時會搞笑、無厘頭啲。」那張「樹木爆炸頭」的相片，就是他和朋友當天討論過有關樹木的話題，下午街拍時就先留意樹木，「所以沒有說一向留意甚麼較多，創作等於一個人的思想、性格、生活習慣。」

資訊多降低想像力

Edas指當香港變化太過急速時，接收過多的資訊，會令創作的集中力及想像力降低，所以他希望能放棄追求「點讚」，「以往我會留意自己哪些相片較受歡迎，但究竟在一些較大眾化的社交平台上的『點讚』數目多，是否就等於我那一張相拍得好呢？」

攝影曉得放下執着，但Edas形容自身放不下，「小時候讀書，身邊的同學都是背誦所有內容就了事，但我必須尋根究柢去了解整件事才滿足，所以我溫書一向都比其他同學慢。」長大後， Edas也是踏實的「上班族」，他在電訊設備公司工作，是典型五天工作工種，他指回到香港，工作也只為生計，但也不打算將攝影轉為全職，「我的事業已經打定了，加上我原本不是以創作起家的，如果要轉全職，我的生活質素還需要為我的家人而維持着。」

現實生活中，最令Edas放不下的，是家人，更是家人的生離死別，二〇一四年從瑞典回港，是為了照顧患病的母親，可惜數月後她就與世長辭。親人的離別，曾令Edas不斷翻開回憶，是深刻，卻是再也回不去的片段；街拍亦然，走到街上拍攝時，一些自己設想的片段，可能不曾出現，或是錯過了就不復來，拍攝者可能會茫然，或會堅持等待心中那刻「最美的影像」出現，但於Edas而言，他可能會稍待一待，但已不會無了期地等待，「當你知道站在那個位置，未必會再等到有好結果，這個時候，你就要學會放下。」

採訪：盧巧霖

拍攝：陳 濤

剪接：尹彥翹

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