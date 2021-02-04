4K電視售價越來越抵玩，五千多元已買到55吋功能齊全、上到網、睇到Netflix、有4K HDR的電視。而且買電器和睇風水一樣，都要睇時節，以香港電視市場來說，傳統上，5至6月會出新機，1至3月屬清舊貨期，買上一個年度的款式特別抵玩。這次會推介幾款熱賣4K電視，以及找來影音網站 「feversound」副總編輯艾域和電視店「AVOutLet」負責人Kit討論電視新trend。

平價之選 Samsung 55TU7000

市價：約$5,800

尺寸：55吋

規格：4K、HDR、HDMI 2組、Tizen系統、AirPlay

賣點：抵買、無邊框屏幕設計

Samsung 2020年度推出的4K電視，雖然不是同廠力推的QLED 4K電視，但基本功能已很齊全，還能對應Apple的AirPlay 2，Android和iPhone電話畫面都能投射到電視。機身採用幼邊框設計，外形有旗艦級感覺。$6,000以下的售價令它大受歡迎，而且也有更低價的43吋款式。缺點是HDMI只有兩組，而HDR也只有基本規格，未對應更新的HDR 10+和Dolby Vision。

60吋日本面板 Sharp C60BK1X

市價：約$9,800

尺寸：60吋

賣點：60吋款用日製面板

規格：4K、HDR（支援HDR10）、HDMI 3組、Android TV

60吋電視比起55吋的價格通常會大幅跳升。而且Sharp這款Android TV 60吋的型號更用上日本製面板，約$9,800的售價可以說是很有競爭力。另外有售價約$5,500的50吋款和$16,980的70吋款，不過就只有60和70吋是用上日本面板。功能方面，對應HDR 10，系統用上無添加的Android TV系統，藍牙遙控的Google Assistant語音操作十分聰明，用口講「果籽」的「籽」也認到。

PS5 Ready Sony 55X9000H

市價：約$11,000

尺寸：$55吋

賣點：Sony信仰、對應新遊戲機120Hz畫面

規格：4K、HDR（支援Dolby Vision）、HDMI 4組(對應4K、120Hz)、Android TV、AirPlay

Sony電視一向多fans，而55X9000H雖然不算平價款，但因為它是官方指名「Ready for PS5」的款式，所以也有不少Sony迷支持，想和PS5組成一套信仰組合。事實上要玩盡PS5或Xbox Series X的4K 120fps畫面，需要配合對應HDMI 2.1的新電視，55X9000H除了對應120fps畫面，也支援較高階的Dolby Vision HDR，更用上了Sony自家的全陣列LED技術，對比度和陰影細節也有不俗表現。

打機OLED LG CX48

市價：約$13,000

尺寸：48吋

賣點：OLED面板、對應遊戲機120Hz畫面

規格：4K、HDR（支援Dolby Vision）、HDMI 4組(對應4K、120Hz)、WebOS、AirPlay

OLED面板也有不少人追捧，比起傳統的LED背光，OLED的自發光像素在色彩表現和對比上的確有優勢。LG就將OLED TV擴展到遊戲功能方面，CX48對應HDMI 2.1，玩新遊戲主機時也可以對應4K 120fps畫面，而且備有Nvidia G Sync技術，可以配合遊戲畫面調節電視的Hz數避免出現畫面斷裂的情況，接駁電腦打機都啱玩。同樣對應Dolby Vision HDR。

選購電視心得

平貴分別主要在於打機功能

同一個尺寸由四千多到過萬都有，分別可以達一倍以上。Eric指出，雖然同樣是4K電視，但用到的面板也會不同。貴價電視主要是在立體感上表現較好，去試電視的話可以留心較暗的位置，黑位如果不夠黑、偏灰的話，就會影響對比度，看上去畫面會稍欠立體。

不過Eric亦指出如果單純睇片煲劇的話，近年電視的技術改良不算大：「今年買回上年的型號其實是相當抵玩，反而是注重打機功能的用家就可能要追新款式。」因為對應4K 120fps的HDMI 2.1規格是不能透過軟件更新升級的，有就有、冇就冇，如果想玩盡PS5和Xbox Series X就可能要投資多一點成本在電視方面了。（不過目前真正對應4K 120fps的家用機遊戲是少之又少，可能短期內仍未會普及。）

阿Kit則指出現在的廠商型號分得很細，同一個牌子同一個尺寸也有好幾款，可能差別只在於HDMI插口的數量。2個頭可能比起4個頭的便宜數百元，用家最好問清楚和了解自己的需求。「好像有些高階型號，分別只是有沒有錄影功能，如果你不會用到，其實買平啲仲好。」

日本廠貨售後服務較好

香港不少人愛買日本廠的電器，阿Kit就直言真的有分別，日本廠在售後服務特別周到，電視在保養期內有故障通常很快就會上門處理，但其他牌子的話，可能就要多等一段時間了。

43至55吋特別抵

至於尺寸方面，阿Kit指43吋至55吋比較受歡迎，除了因為香港地方細，太大放不下之外，他亦指出60吋以上的電視價格會貴很多。「43、49、55吋之間的價格可能一級差數百元，例如43吋大約四千多，55吋賣五千多，但去到60吋就可能要賣$11,000，差很遠。」

遙控器也要留意

現在用電視看Netflix或YouTube可能比睇電視台更多，睇電視都不時要打字搜尋，如果還是傳統的按鍵電視遙控就十分不方便，買電視時也要留意遙控有沒有加入語音操作。不過也有些廠商矯枉過正，將遙控簡化得太少掣。選購時除了看畫面，也可以叫店員教你用遙控器，自己操作一下，看看手感如何。

電視唔係越薄越好

可能大家有個錯覺，是所有電器都越薄越好，但以電視來說，中階的可能會主打薄，但最高階的其實是不介意厚一點的。除了OLED面板本身較厚，分區控光的QLED和LED面板也有一定厚度，所以最高階的電視是比較厚重一點，而且也比較耗電，能源效益標籤有可能是最不環保的5級。

唔急換可以睇埋今年電視新技術

Eric也提一提大家，剛過去的CES科技展中，不少廠商也展出了miniLED新技術，OLED技術也有所提升，2021年推出的新電視技術上會有突破，如果不是心急換電視的話，也可以多等一會。

記者：司徒港燊

攝影：蕭志南

編輯：鄒仲安

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