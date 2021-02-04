農歷新年前夕，大富翁新作二連發，全新「大富翁：Bid 紙牌遊戲」及新春限定「大富翁：農曆新年特別版」同時推出，就算因為限聚令冇得去拜年，都可以一家人在家玩大富翁享受家庭樂，唔通真係喺屋企都同家人隔離斷六親咩！

集齊三套物業成為終極嬴家

「大富翁Deal」紙牌遊戲大獲好評，現在再有全新玩法的大富翁紙牌遊戲「大富翁：Bid」。遊戲目標是透過競投方式，最快集齊3套物業的玩家為勝。玩法看似簡單，但如何運用手上資金出價競投獲得物業、如何運用功能牌奪取或阻止別人偷取物業等，都是成為贏家的必要手段。遊戲紙牌包含32張行動卡、50張資金卡和28張物業卡，遊戲每局節奏快，又講究技巧，適合2至5人遊玩。

新春限定新年特別版

「大富翁：農曆新年特別版」整個設計都以紅色和金色為主調，並有不少新年氣氛的圖案和紋理，就連棋子也是全金色，並且用上大吉、紅燈籠、金元寶、醒獅頭、炮仗及代表今年牛年的金錢牛，意頭十足。板圖變成各式賀年商店，例如玉器店、花市、炮仗店等，命運卡則變成求籤卡和風車卡，可測試運氣改變賽果，很有過年氣氛。不妨買一套在新年與家人一玩，共度牛年！

記者：馬子聰

編輯：鄒仲安

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