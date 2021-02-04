我是收到子揚的緊急來電，匆匆忙忙地把手頭上的工作放下，乘的士趕到子揚妹妹的住所為她診症。前往路上，子揚把他妹妹的病況簡略地向我說明。「她20多年前已被確診患上精神分裂症，因為與前男友分手，她的情緒變得極不穩定，有時父母與自己都處理不了她的情緒，最後因行為不受控而被強制入院。而且不止是一次，過去的歲月，已有兩次被強制入院的紀錄。」

精神分裂患者情緒行為不受控被強制入院

子揚形容妹妹現時的狀態難以捉摸，有時說看見自己的前世，說自己前身是個公主，因戰亂流離失所；近來又有另一說法，說身邊的所有人都是自己，是自己不斷投胎而產生的身份。我不明所以，子揚又說不出個所以然，妹妹由昨天開始就關上房門，不時傳出大叫大嚷的聲音，子揚憂心不已，要求我趕來診症。

當我與子善見面時，她立即對我說：「你好！2000389125。」我大感疑惑，最後花了差不多兩小時，才把「投胎」概念弄明白。原來全世界所有人都是她，只是投胎的次數有異，我是她的第2000389125次投胎而出現的精神科醫生，而子揚是她第18553366次投胎的產物，她爸爸則是……總之，所有人都只是她的化身，是她透過不斷投胎作身份轉換，而她對我說的編號，正正是她投胎的次數。最奇怪的是，只有子善看得到投胎的次數，因而她每次碰到新認識的人，都會以其編號作記認。

據我所知，子善雖被強制入院，但一旦出院，就會拒絕服藥，有時在家人威迫下服用一兩次，有時是家人忍受不了她的情緒，把藥物混進食物中，神不知鬼不覺的情況下讓她服藥。可是，單靠間歇性的藥物並不能有效地控制病情，子善的病況反反覆覆，脾氣暴躁、睡眠差、不時向着空氣不停地說話。兩個小時的診症過程中，她的說話不着邊際、內容不明所以，全沒邏輯可循。毋庸置疑，子善最需要的是藥物治療，我大半的診症時間都花在認同她的感受之上，最後成功說服她注射針劑。

往後的幾個月，子揚形容他們得以度過久未經歷的平靜家庭生活。只是，子善拒絕治療的壞習慣過於根深蒂固，只覆診了3個月，就說我是魔鬼，堅拒就醫。幾個月後，我從公立醫院的舊同事口中得知，子善又再一次被強制送院，至今仍留院中，出院無期。

根據《精神健康條例》，若醫生認為病人有自殺或是暴力風險，或有不能自理的情況，可向法官申請，把病人強制留院觀察。強制入院並非醫生單獨的決策，同時需要法官及病人親屬或社工之同意，並填寫相關的表格（亦即Form 1-2-3）。一般來說，入院期限由7天到21天，由於子善的對抗性很強，入院後的情況只有輕微的改善，主診醫生遂向法官申請，把病人無限期強制留院治療。若子善日後的病情轉漸趨穩定，有機會安排有條件出院（Conditional Discharge），但須依時覆診及服藥，否則將要再被強制入院治療。

根據我的經驗，我會盡量避免強制病人入院，此舉會大大影響醫護與病人的信任度，有機會減低日後的治療成效。最理想的做法，是說服病人自願入院治療，讓病人減低對住院的恐懼感，同時與家屬多溝通，把雙方的戒心降到最低，對日後的治療甚有幫忙。

撰文：精神科專科麥棨諾醫生

編輯：鄒仲安

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