看看月曆，距離農曆新年不足一星期，你與家人安排好今年的團年飯要吃甚麼了嗎？因為疫情關係，相信不少人會選擇預訂盆菜，與家人一起溫馨過新年。飲飽食醉過後，很多人都會直接丟掉盆菜兜，不過其實盆菜兜還有它的第二使命，便是作為毛孩的餵食盆。

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現在市面有各式各樣的盆菜，由以往的12人份量、10人份量，到現在的4人份、2人份甚至1人份量也有，因此出現各種大大小小的盆菜兜。許多時吃完盆菜，盆菜兜便立即被棄置，十分浪費。其實，盛載盤菜的金屬兜可以循環再用，洗淨後更能成為毛孩的糧兜及水兜，而且不同份量的盆菜兜也適合不同體形的毛孩。現時坊間有不少善心人和團體幫忙收集盆菜兜，助狗場場主可以用乾淨的盆菜兜，替換經已損耗的金屬兜。

如果你有意捐贈，可以記低以下的收集點，並留意回收時間及詳情。

回收地點

港島區

銅鑼灣：

邱汶珊 Cathy Yau

https://www.facebook.com/mscathyyau/

九龍區

觀塘：

綠在觀塘 Kwun Tong Community Green Station

https://www.facebook.com/ktcgs/（即日起至2月28日）

長沙灣：

綠在長沙灣 Cheung Sha Wan Recycling Store

https://www.facebook.com/6green.cheungshawan/

9am - 7pm

新界區

元朗：

綠在元朗

https://www.facebook.com/ylcgs/

Mil Mill 喵坊

https://www.facebook.com/milmill.recycle/

天水圍區國權 （即日起至2月27日）

https://www.facebook.com/shingyanaukwokkuen/

方浩軒 Willis Fongn （即日起至2月27日）

https://www.facebook.com/willisfonghohin/

錦綉花園選區m35區議員 杜嘉倫 Ka Lun To

https://www.facebook.com/ToKaLunYuenLongDistrictCouncillor/

屯門：

建生 羅佩麗（即日起至2月28日）

https://www.facebook.com/kinsangannelaw/

大埔：

綠在大埔

https://www.facebook.com/hc.tpcgs/

沙田：

綠在沙田

https://www.facebook.com/shatincgs/

葵興：

綠惜地球 The Green Earth （即日起至2月26日）

https://www.facebook.com/greenearthhk/

葵涌：

綠領行動 Greeners Action （即日起至2月26日）

https://www.facebook.com/6green.cheungshawan/

(星期一至五，9:30am-6:30pm)

西貢：

陳嘉琳 Debby Chan

facebook.com/saikung.debbychan/

荃灣：

迷失的寶藏: 發泡膠回收行動 Missing Link- Polyfoam Recycling Scheme

https://www.facebook.com/polyfoamrecyclinghk/

撰文：Karl Li

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