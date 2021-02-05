大家對於屯門行山路線的第一印象，應該是香港三尖之一的青山，其實屯門還有一條老少咸宜的親子路線——屯門徑。屯門徑寬敞完整，途中更有彩虹欄杆拍照打卡熱點，同時飽覽屯門全景；末段連接着如詩如畫的藍地水塘，還可同遊寧靜清幽的洪水坑水塘，一看碧綠的湖水。水金作為土生土長屯門人，早已耳聞藍地水塘之美，不過今次走畢全程，才發現另一個仙境洪水坑水塘近在咫尺，當然不容錯過啦！

從何福堂登山 彩虹欄杆前眺望屯門全景

由屯門西鐵站出發，經過屯門市廣場可補給糧食，大約10分鐘就到達何福堂登山口。首先依照指示牌及地上「往郊野公園」的黃字穿過井頭上村北，路徑慢慢由斜坡變為樓梯，攀升100米後終於來到一個分岔口，這裏就是屯門徑的入口。屯門徑相對地非常平坦好走，沿路也有許多休憩涼亭，家長帶小朋友來走走並不困難。走到第一個指示牌的路口時請繼續直行，才可以到達今次拍照熱點彩虹欄杆。色彩繽紛的彩虹欄杆全長約200米，同時把青山、屯門全景盡收眼簾，難怪成為近期人氣打卡位啦！

藍地水塘 美不勝收的後花園

走過彩虹欄杆後，隨即來到若夢園，前行可到景峰花園半途退出，而右轉爬樓梯則是到藍地水塘的路線。樓梯又長又陡，不過慢慢走也不算吃力，到最高點時還有涼亭可以小休片刻。接着的屯門徑路況極佳，可以舒舒服服的下山，過10分鐘後到達虎地燒烤場，穿過虎地郊遊徑的牌坊後右轉走回馬路，一直到盡頭後再下樓梯，藍地水塘終於出現了。藍地水塘被群山環抱，碧綠的湖水平靜如鏡，湖面盡是青翠樹林及藍天白雲的倒影，眼前的景致活像一幅山水油畫。水金走到堤壩的中間升起航拍機，從高空角度看藍地水塘真的十分壯觀！

遊洪水坑水塘 原路折返回富泰邨結束

欣賞過風光美景後走到堤壩盡頭，沿樓梯拾級而下，經過小村莊及石礦場後，經福亨村路可以到藍地或左轉到富泰邨完成健行。不過水金建議，既然來到這邊，當然同遊附近的洪水坑水塘啦！在福亨村路口右轉前行，冒沙塵走到礦場入口後沿左方道路上山，過急灣後右轉繼續上坡，在分岔口靠左走就見到一條長長的樓梯，走下去就是洪水坑水塘了！洪水坑水塘跟藍地水塘景色雷同，不過這裏因位置偏僻而無人問津，顯得格外清幽安靜，遊客可以更專心欣賞山巒倒影之美。有充足體力及豐富健行經驗的朋友可以從塘畔的崎嶇山徑走到上塘，一看翡翠綠色的湖水，絕對不輸外國知名湖光山色！水金逗留一會後，原路折返走回富泰邨，結束這趟洗滌心靈之旅。

遊屯門徑時大家應注意以下事項：

1. 屯門徑路況非常良好，沿途樹蔭多，雖然中途沒有補給站但有多個退出點；

2. 疫情期間保護在地村民，經過井頭上村北時請戴上口罩；

3. 垃圾不落地，自行帶走所有不屬於大自然的東西，尤其是口罩；

4. 前往洪水坑水塘的福亨村路有極多泥頭車出入，塵土飛揚，部份道路須與大型車輛並行，而石礦場附近也有惡犬出沒，務必注意自身安全；

5. 登洪水坑水塘上塘前先評估自己能力，切勿走進長滿青苔的上塘堤壩。

撰文、攝影：蒲．臺島 Gold2TW

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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