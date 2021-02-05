武肺持續，港人不能外遊，帶起本地staycation熱潮，加上全球封關零遊客，本地酒店扭盡六壬，住宿套餐層出不窮，有些甚至是在疫症驅使下，才有機會享受。記者今次體驗的米芝蓮天際主廚餐桌四人住宿套餐，每房每晚$7,598起，賣點是獲得米芝蓮一星粵菜食府「明閣」的大廚，在房間內客人眼前炮製私人晚宴，可以說是星級享受！

在大堂登記後，我拿着4017號房的房卡，來到酒店內唯一的1,200呎雙睡房行政套房。這個住宿套餐，是讓四位客人在房內享用米芝蓮大廚預備的私人晚宴，所以特意挑選了這間有特大客廳、飯廳，連廚房的行政套房。雖然酒店位置在旺角鬧市，但40樓居高臨下沒有絲毫壓迫感。套餐保證可於中午12時登記入住，下午4時退房，有足夠時間玩轉這間1,200呎的客房。

記者打算兩日一夜足不出戶，所以特意選在星期六入住，只要另加每位$538，就可以參與逢星期六舉辦的兩小時點心製作班，跟米芝蓮師傅學做點心。從沒想過會有機會穿上「明閣」的圍裙，還有機會跟點心主廚謝新福師傅學做點心，製作點心零經驗的我，一來便挑戰米芝蓮級數。

挑戰整點心 蝦餃叉燒包難度高

點心製作班可以學做四款點心，今次為大家示範的是柚子藍天使蝦粉果，材料包括加入了甘筍汁的皮，餡料是藍天使蝦加柚子蜜和柑桔粒。福師傅說：「這是特別為新年設計的點心，弄出來像桔仔般，是過年的好意頭。」第一個步驟是搓粉皮，一邊灑麵粉一邊搓成長條形切粒，再壓成圓形的點心皮。師傅功架十足，灑麵粉十分利落，換我來灑就成了一堆堆。師傅教路說，長條形要搓得均勻，秘訣是由中間延伸出去；壓皮也要溫柔，一手執皮一手把棒推到粉皮的中心，盡量控制整塊點心皮厚薄一致。

弄好點心皮後，第二個步驟把餡料放到點心皮內，師傅叮囑我要把點心皮貼着餡碟邊，較容易把餡料撥進點心皮內。「慢慢摺，好像做小籠包那樣，一隻手握住，另外一隻手沿着麵皮邊緣，一褶一褶揑起。」我這個完全未製作過小籠包的平民，看一次是完全不懂如何下手。頭兩顆都由師傅幫忙補救，到第三顆我終於掌握到基本技巧，揑出少許像小籠包的紋理，已感覺是大成功。

問到師傅是如何挑選適合這堂製作班的點心，「要容易的和有難度兼備，如果全部都太容易，便不有趣了！客人都說最難是蝦餃和叉燒包，因為摺的那一下，手勢不熟練很難做到，你的表現算中上。」得到師傅的肯定確是高興，當然製作過程也非常愉快，師傅最後把點心拿去蒸，客人便可以吃到自己親手做的點心。雖然我做的那顆皮較厚，餡料份量亦控制不好，但由於材料質素高，就算皮做厚了亦沒有影響味道，吃的時候都品嚐到柚子味和蝦味，味道很不錯。

終於來到住宿套餐的重頭戲，晚上由「明閣」大廚到房間炮製私人晚宴。餐廳經理朱志偉（Chris）說：「基於目前晚市禁堂食，我們和師傅商量過，是否可以做一些staycation是和餐廳合作的。這件事的概念源自chef’s table，客人可以與師傅有交流。」Chris表示疫下客量減少，甚至晚市禁堂食，才有空間騰出一位大廚上門炮製晚餐，「一般都是派出我們的行政總廚，不然就是我們的『頭鑊』去負責這個米芝蓮staycation，所以一日只做一枱客人。」由大廚房移師到房間內煮食，菜單的選擇和材料的準備比平時都要更用心更費時，「大廚房有中式大鑊和爐頭，跟在酒店房內廚房的電磁爐有分別，所以特意選擇了如太白醉翁蝦、乾隆炒鴨鬆等可以以文火烹調的菜式，蒸魚及需要大火煮炸的都會避免，而且要盡量縮短運送食材的時間，如片皮鴨燒完，便會用熱爐經專用升降機運送到房間切片，不希望因為搬到房間就影響食物和服務質素。」

食物味道佳 視覺更享受

因為採訪關係，有機會由大廚房開始直擊團隊的準備和運送過程，團隊準備工夫真的很多，說是平常的三至四倍也不為過。每一種材料都在大廚房分門別類地放在不同器皿，調味料、備用電磁爐、煮食工具、餐具等足足放滿三大架餐車。服務團隊至少三人，行政總廚李悅發師傅（發哥）和助手，還有餐廳部長鍾永杰（Samuel），他們整晚都會留在房間內服務客人。

一轉眼熱呼呼的片皮鴨便送到上房間，由Samuel切片上枱。另一邊廂發哥在房間的廚房和助手埋首準備其他菜式，為了增加視覺和感觀享受，發哥特意準備了電磁爐，在我們的眼前把三頭南非飽魚收汁，雖然還未晉餐，我已覺得整個過程是一個享受。Chris說：「客人應該要享受整個過程，食物當然重要，但過程中可以與大廚交流，有機會討論烹調心得是很難得的機會。雖然工夫多，但師傅們都很開心，因為平時他們只在廚房埋頭苦幹，有人和他聊天他也會很高興。」

「可以用餐了！」發哥說。鮑魚由內至外都很軟，軟得來又有嚼勁；竹絲雞炒飯飯粒分明，每一口飯的材料份量分配得很好，每舀一啖飯都會舀到其他材料；重點推介甜品──燕晶凝，上層是燕窩凍糕，下層是楊枝金露凍糕，放在盛着乾冰的盒子上，把熱水倒進盒子煙霧散出如臨仙境，簡直是完美的總結。

香港康得思酒店

旺角上海街555號

記者：鄭汝翹

攝影：蕭志南、潘志恆

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