Sony A1（Alpha 1）新鮮到港，記者亦搶先上手測試了這部全能的頂級無反相機。Sony A1屬Alpha系列中的頂級旗艦，擁有5,000萬高像素、每秒30張極速連拍和8K超高畫質錄影，攝影和錄影的規格都屬無反相機中的頂級。

5,000萬高像素連拍 追焦表現出色

Sony A1使用電子快門時最高可實現每秒30張極速連拍，可連續拍攝165張JPG和155張壓縮RAW檔。對焦系統每秒會進行120次計算，確保準確率，A1除了早前的人眼和動物眼睛追焦外，也加入了雀鳥眼睛追焦功能。

這次記者就用Sony A1以電子快門搭配閃燈，拍攝Alina跳舞。第一感覺是A1的反應的確非常迅速，連拍時沒有絲毫延遲，也沒有黑屏，若不是閃燈也不知道自己拍了多少張。

對焦方面，Sony A1擁有759個對焦區，覆蓋92%畫面，只要鎖定人眼後，即使紗裙短暫阻擋也不會甩焦，而就算錯誤對焦在紗裙上，相機很快就能重新追回人眼，非常厲害。Sony A1擁有5,000萬高像素，相片非常細緻，是少有地兼顧到高像素和高速度的相機。

採用新觸控菜單 EVF清晰流暢

Sony A1的機身與A7S III相似，在左肩有對焦模式和Drive模式的雙層轉盤，操控直觀。要應對8K 30fps和4K 120fps高畫質錄影，A1亦配備了雙SD卡槽，兩個卡槽都支援CFexpress Type A以及UHS-II SD卡。

Sony A1的EVF觀景器有944萬點高解像度以及240fps更新率，觀感非常明亮流暢。屏幕則使用傳統的上下反轉屏幕，不能側反或自拍。新機採用了新版本的選單，支援觸控，操控比舊版直觀得多。

驚喜的是Sony A1定價非常進取，售價$49,990，比美元價$6,500（折合約50,400港元）稍低。新機即日起預售，會贈送CFexpress Type A記憶卡。

經過這次試玩後，感覺Sony的黑科技又再領先，在Sony A1這個相對細的機身中塞進了目前最強的規格，完美兼顧了高像素和高速度的要求。實際使用時，新機的畫質、連拍和追焦表現的確是非常厲害，相信其他相機廠的壓力也越來越大。

記者、攝影：梁志穎

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