疫情反覆，每晚封區突襲，但港府依然決定重開花市。如有意欲入花市的市民又有何防疫策略可自保？醫學博士饒家棟醫生就以目前的環境氣氛，分析了以下4大「入市」策略。

一、入市快出市快

饒家棟醫生指，入花市始終有一定受感染的風險，所以謹記要「入市快，出市快」，即進入花市要快，離開亦要快，千萬不要拖拖拉拉或「長揸」（花束）；更不建議互相議價，因為此舉有很大機會增加傳播及感染風險，只要發現價錢合理又合眼緣的花卉，立即買入及離開就可以了。

二、接受居外隔離

市民如購入心頭好後，謹記入屋前應進行「居外隔離」，即應將賀年花放在居所以外的地方，等待兩三日才放入屋，以減低受感染的風險。

三、顧及個人衞生

回家後應立即更換所有衣服、除手套等，並放在安全的地方，隨後亦應立即洗澡，避免將病毒帶入屋。

四、入屋前應消毒

待兩三日後，賀年花就可放入屋，如情況許可，建議先用消毒火酒清潔花盆就較為安全。但如果市民比較心急，欲盡快擺放賀年花入屋的話，饒家棟醫生就建議可考慮用紫外光燈把花卉消毒及殺菌，當中以UVC燈的效果比較好，一般照15分鐘左右較安全，這樣就可省卻進行「居外隔離」的過程。

最後，饒家棟醫生認為現時始終受感染的風險比較高，這時候入花市就比較高危，他個人就不太鼓勵市民行花市的。

採訪︰黎進

編輯：鄒仲安

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