潮州人過農曆新年禁忌多。香港人，五湖四海，大江南北，最多是廣東人，還有福建潮州湖南上海北京⋯⋯各地華人過年，各處鄉村各處例，連習俗都不一樣。潮州人出名注重傳統，除了團年飯、拜年、派利是，跟其他地方習俗相同外，還有許多自成一格的過年習俗，架己冷也未必個個知。

潮州新年禁忌多

今年63歲的黄利卿，與家人住在粉嶺大江埔村，是傳統的潮州家庭。父母於60年代由潮州來港謀生，務農維生，養大她與8個弟妹。雖然離開家鄉揭陽已超過半世紀，但家中仍然保留很多潮州人過年傳統。教她最難忘是過年前的省煲，「潮州人都會做清潔，省煲。去舊迎新，弄走不乾淨的東西！」卿姐說。她是大家姐，每年都會照媽媽吩咐，帶着弟妹省煲。「我們住農村地方，通常將竹蔗葉捲起成一塊，舀一點草木灰，放在上面，磨光煲子。磨完後煲子就光鮮閃亮，特別有成功感。」卿姐微笑回憶童年往事。

除了省煲，潮州人也會大掃除。但是，踏入新年，禁忌就格外多，例如年三十晚，嫁了的女兒不可以回娘家做節。「怎只這些，禁忌還有很多！年初一不可掃地、不可洗頭；年初二掃地都要由門口掃回家中，媽媽說那是財富，不可掃走。她甚至不准我們拿尖銳的東西出來，例如針、剪刀，槌子也不可以，記得媽媽總會特別提示，過新年不許拿槌子出來。」卿姐細數她家的過年禁忌。潮州人相信過年弄破東西不吉利，會破財，所以他們連衣服都不洗，也不倒垃圾，直到初五才解禁，稱為「破五」。

拜神也是潮州過年的頭等大事。卿姐家每年都會拜井神、灶神、天公，都是祈求新的一年順風順水。為了答謝神明保佑，更會製作紅桃粿拜祭，用粘米粉做皮，加食用色素，成粉紅色，餡料是糯米、花生、中芹炒成，搓好後用模具做出形狀彎彎，像桃子的茶粿。

初七必吃七樣菜

那處鄉村都一樣，新年離不開吃吃喝喝。潮州新年的飲食文化也十分特別，其中之一是年初七吃七樣菜，相傳潮州古時有個地方官被奸人所害，留落荒野，食了七種野菜充飢之後，就開始走運，做回官，還升了職。七種菜都是取讀音好意頭，用潮州豆醬或者豬肉一起炒或炆。卿姐的媽媽林婆婆，從前每年都會親手做給家人吃，現在則交棒給卿，七樣菜都取自自家農場，「會找一些有意頭的菜，波菜象徵身體好健康，因為潮州叫波菜做菠薐，好像飛龍的發音，意頭好；荷蘭豆，吃了媽媽說荷包會飽脹；還有芹菜，媽媽說吃了勤力；你喜歡有葱的，下一些葱進去，寓意聰明。聽到發音不好的，通常不取，例如芫荽。」卿姐解釋。

潮州盛產芋頭，例如東寮芋、水吼村芋，故潮州人過年，格外喜歡用芋頭做賀年菜，芋頭糕、芋頭卷、炸芋片等等，卿姐一家也不例外，用自己種的芋頭格外好吃。她家的芋頭糕材料包括了芋頭、花生、臘腸、蝦米、冬菇等，另外還會下薑蓉，入口有芋香，又有微微薑辣，飽肚暖胃，新年遇上寒流來襲，好吃極了。

潮州新年還有許多特別習俗，只因地域所限，部份不能於香港舉行。例如卿姐鄉下的跳火墩，男丁抬着神像，跳過禾桿草燒起來的火堆，寓意快高長大，女人通常在旁觀看。雖然香港長大的卿姐也未見過，但聽媽媽回憶鄉下跳火墩，想起也刺激，令家中的潮州新年增添一些趣味話題。

採訪：陳佳男

攝影：阿育

編輯：鄒仲安

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