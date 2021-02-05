美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）最近在《海洋哺乳動物科學》發表報告，指2019年在佛羅里達州出現的鯨魚屍體，並非是常見的布氏鯨（Bryde’s whales），而是尚未命名的新物種。不過這個新品種的鯨魚已經瀕臨絕種，估計只有不足100條。

點擊文章瀏覽更多動物新聞﹕

在2019年，美國佛羅里達州大沼澤地國家公園海岸邊有人發現有一具鯨魚屍體，當時科學家初步認為屍體是屬於常見的布氏鯨。不過後來透過比對頭骨形態，發現該鯨魚屍體並不是布氏鯨，而是目前尚未命名的品種。

NOAA其後將該鯨魚命名為賴氏鯨（Rice’s whales），以首次發現這種鯨魚的海洋哺乳動物生物學家Dale Rice來命名。研究團隊推測賴氏鯨可長達10至13公尺，其棲息地大概位於墨西哥灣的東北部，約在100到400公尺深的海中。

不過研究團隊指，目前賴氏鯨的數量十分稀少，只有不到100條，而牠們正要面對船隻撞擊、石油洩漏、漁具纏繞等的威脅。若然海洋哺乳動物分類學委員會正式接受賴氏鯨為新物種，NOAA將會申請將賴氏鯨列為瀕危物種。

資料來源：NYPost

撰文：黃雅純

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！