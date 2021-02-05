早前衞生署宣佈，內地進口的中成藥「源興堂」烏雞白鳳丸樣本中水銀含量超出中成藥註冊標準上限75%而須回收。其實，以往有不少日常食材同樣被驗出水銀含量超標，尤其是海產類，食安中心提醒長期攝入水銀可引致神經系統和腎臟受損。

魚類易受水銀污染 巴西驗400魚3分1超標

水銀的學名為汞，是一種有毒的重金屬，會以元素汞、有機汞、無機汞3種形式存在，燈管中存在的是元素汞；無機汞亦大多存在來歷不明的草藥中，進人人體，可能造成急性或是慢性中毒；有機汞則大多存在於深海大魚體內。無機汞和有機汞會損害健康，但元素汞則不會對健康造成重大影響，因為它不易被人體腸胃吸收。

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》，所有在本港發售的固體食物，不可含有超過0.5毫克的汞。食安中心曾在罐頭午餐肉中發現銀色顆粒，測試結果證實有關顆粒屬於以液態存在的元素汞；亦曾在台灣新東陽出口到香港的魚鬆產品中驗出水銀超標，達到百萬分之0.81，超出法例標準的百萬分之0.5。

不過水銀超標更常見於魚類，消委會於2019年測試市面售賣的50款刺身，發現49款樣本都含有重金屬甲基汞，即水銀的有機化合物，其中10款吞拿魚刺身樣本的甲基汞含量超標6%至196%不等。

活在太平洋最深處海溝的魚類及甲殼動物都會受到水銀污染，劍魚和吞拿魚等體形較大的捕獵魚類水銀含量最高。一些國際機構如世界衞生組織早已指出，進食捕獵性魚類是人類攝入汞的主要途徑。世界自然基金會（World Wildlife Fund）曾檢測巴西北部阿馬帕州（Amapa）逾400條魚，發現當中接近三分一體內水銀水平極高，當中超出肉食性魚類安全上限77.6%，超出雜食魚類上限20%，及草食性魚類上限2.4%，面其中水銀含量最高的4個品種都是該地區民眾最常購買的。報告指出，人類只要進食這些魚肉超過200克便可能有害健康。

工廠及全球暖化引致水銀超標 可在食物鏈累積影響健康

有些水銀是自然產生，但大多數都來自人類活動，而最大來源之一就是燃煤發電廠，不要以為水銀流入海洋只會影響近水面的水體，密歇根大學環境地球化學專家布盧姆（Joel Blum）表示，水銀可能沉到海底，進入魚類和哺乳類動物的屍體，而水銀會在食物鏈中累積，讓食物鏈上層的生物，即是人類也受影響。

除此之外，全球暖化問題持續，科學期刊《自然通訊》曾記載，美國科羅拉多州國家冰雪數據中心（National Snow and Ice Data Center）指按照目前全球的碳排放量速度，將會令北半球永久凍土融化（指溫度在0°C或低於0°C，且至少連續凍結兩年的岩土層），釋出水銀等有毒物質，將由土地滲入河流，然後流入海洋，除了污染水源和魚類，氣態水銀亦將散播到整個世界。中心亦估計，北半球永久凍土的水銀含量，幾乎是全球所有土壤和海洋含量總和的兩倍。

不過如果各國能遵守在2015年聯合國氣候峯會簽訂的《巴黎協定》，減少碳排放量，估計育空地區（指加拿大三個地區之一，位於加拿大的西北方）的水銀濃度在本世紀末只會比現時增加14%，仍符合安全標準。

損害人體神經系統 孕婦吃魚或令嬰兒吸收水銀

食安中心指出，汞可損害人體的神經系統，尤其是發育中的腦部。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力，甚至增加不孕、腎功能不良、心血管疾病等風險。曾有研究發現初生嬰兒血液中的水銀（汞）含量偏高，並認為孕婦的吃魚量與嬰兒體內的水銀含量直接成正比。

如人體吸收了汞可經腎臟代謝自然排出體外，不過過程緩慢，需時可能超過1年才可令體內的甲基汞含量大減。如擔心吃進過多的汞，可以多吃新鮮蔬果、喝水，都能加速毒物代謝。而計劃懷孕的婦女應在最少1年前開始避免進食劍魚和吞拿魚等體型較大的捕獵魚類，以免影響胎兒。

撰文：鄭詩詠

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！