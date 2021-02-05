新年當然要買揮春應節，而本地文創品牌Katland Studio就是不少寵主的選擇。Katland Studio的揮春設計超過六十款，每款以不同寵物做主題，除了最常見的貓貓、狗狗，還有龍貓、兔仔、倉鼠、刺蝟，貓狗款式亦細分為不同品種，異短、英短、波斯貓、唐貓、哥基、史納莎、貴婦狗、唐狗、等等。寵物主人對自家寵物品種的產品最沒有抵抗力，因此Katland的款式成功攻陷了不少主人。

Waiting list客人要等半年

Katland Studio的主理人Tracy本身讀產品設計，讀書年代已經開始跟朋友一起做創作。2019年辭掉正職之後，全心全意發展自家品牌。最初打響頭炮的，是來圖訂製，幫寵主畫Q版寵物。Tracy的畫風可愛之餘又保留寵物神韻，讓寵主一眼就能認出自家寵物，所以大受歡迎，「雖然我畫成Q版，但會保留寵物的一些特質，最重要是捕捉牠的表情。我沒有去規範自己畫甚麼動物，魚、雀鳥也曾經有人找我畫過，唯一不畫的是人類。現在這一刻大約有超過三位數字的客人在等待我畫圖，須要輪候半年以上，所以暫時已經截單了。」

月入最高達六位數

來圖訂製作畫耗時，Tracy就開始推出自行設計的可愛動物圖案產品，太陽擋、布袋、鎖匙扣、咕臣、眼鏡布等等，每款產品都會盡量包含不同寵物品種的款式，「我希望有些客人不用等候來圖訂製，都可以在我的產品中找到與他們寵物相似的款式，而且可以用比較相宜的價格買得到。譬如我在貴婦狗揮春系列中，刻意畫了每隻貴婦狗的顏色都不同，就是希望不管你養的貴婦狗是哪種顏色，都可以包含在揮春系列內。」Tracy設計的產品以日常生活用品為主，有些產品數十元就有交易，價錢親民，「托賴大家都很喜歡我的畫風， 所以即使是在這個逆境時期，我暫時尚算收入穩定。現在暫時每個月都最少有大約五位數字的收入，最厲害的那個月可以達到六位數。每次推出新產品，客人都會追買，像今年我們新推了利是封，一開始小試牛刀做了數千張，在一小時內就已經售罄。現在要加印。」

為愛貓成立自家品牌

當天的訪問在尖沙嘴流浪貓Cafe Meowcastle貓喵堡進行，Tracy其實有氣管毛病，接觸貓貓有機會須要吃藥，但她不介意，因為她也是一位貓奴。「小時候家裏不准許養貓，直至2013年，才領養了第一隻貓咪小吉。」Tracy的品牌之所以叫Katland Studio，亦是源自小吉，「 kat其實就代表了小吉的英文名，我想像是一個充滿着小動物以及小吉的地方，所以就改名為Katland。」小吉成為了Tracy創作的養份，有不少產品設計都是以小吉做主角。小吉亦會陪着Tracy畫畫，陪她一起到市集擺賣，Tracy笑着說，有不少客人都會記得小吉。可惜天意弄人，16年的時候小吉開始有腎病；到了19年，才只有9歲的小吉就離開了Tracy去了彩虹橋。

貓咪離世感受深刻

小吉的離世對於Tracy影響深遠，亦更加奠定了她成立品牌的初心。「小吉走那一刻，我終於感受到， 原來寵物的離開是好像家人走了一樣。 牠走了之後有很多事情都不習慣，牠的水兜還在，廚房門前的閘是為了牠安全而設的，但已經不再需要。很傷心的，但當回想起牠病的時候那種痛苦，又覺得只要記着牠的好，就可以了。換個角度看，其實可以將離世寵物過往帶給我們快樂的一些事， 去記憶去記錄，再將這件事轉化成祝福送給其他人。今年的新年揮春，依然有小吉作主角，我希望小吉是一種開心快樂，而不是一個悲痛。而我再畫其他客人的寵物，亦會畫得更仔細，縱使有日寵物離世，主人仍可以把牠們寵物製成的產品帶回去做一個紀念，好像有自己心愛的寵物永遠陪伴着他們一樣。」

《動物蘋台》限定活動 留言分享送寵物揮春

Tracy特別預留了五份賀年揮春，送給《動物蘋台》的讀者，跟大家一起賀新年 !只要在《動物蘋台》網站 入面留言，分享你與寵物的故事，就有機會得到。快點留言分享吧！

拍攝場地提供：Meowcastle貓喵堡為流浪貓貓提供暫託居所，並尋找領養人的貓cafe，開店至今已有42隻貓咪在貓喵堡被領養回家。地址：尖沙嘴海防道30號2/F。

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