近年西方社會興起一股「取消文化」(Cancel Culture)的風氣，只要說錯一句「政治不正確」的說話，不論說話本身的內容如何合理，輕則被「社會進步分子」公開批鬥被迫道歉，重則飯碗不保群眾向顧主施壓要炒其魷魚。在Black Lives Matter運動期間，有大學教授因為說了句「眾生平等」(All Lives Matter)，被學生群起攻擊在校園示威而丟失工作。《哈利波特》的作者羅琳，以違反公平競爭為由，反對自稱為女性的男人參加女子運動項目，明星紛紛割蓆，避免與她有關的電影工作，網民更燒書抗議。哈佛大學校長指出男女基因有差別影響腦部發育，有可能是導致某些學科男女比例失衡的原因，而這說法某程度上是有科學根據，結果也是被公審後離黯然離職。

西方文化左翼的社會平權運動，從為社會上的弱勢社群爭取平等權益，逐漸變質成另類文化霸權，容不下任何反對他們的聲音。只要不同意他們的觀點，就算是公開的理性討論也當是仇恨言論，然後對反對者獵巫式的殺無赦。

冰封三尺，非一日之寒，從六七十年代爭取男女平權，種族平等，同性戀非刑事，高舉自由主義的左翼，如何成為審查言論的千禧左翼呢。去年出版的《Cynical Theories犬儒理論》一書，正是近半個世紀西方「文化戰爭」的最佳導讀。此書在Amazon哲學類書藉排行榜高倨首位，《華爾街日報》和《金融時報》年度好書推介，《時代雜誌》政治和時事類年度推介。作者James Lindsays和 Helen Pluckrose，更是前幾年Grievance Studies Affair的「幕後黑手」，透過在期刊發表一些似是而非的假論文，騙到不少同行評審，從而揭穿一眾立場行先，未調查已有結論的平權研究（如性別研究、文化研究、Queer、後殖民理論、種族理論、傷殘研究和肥胖研究等等）背後的荒謬，並指摘那些學界中的學術論文，大多是鬼話連篇的回音谷。

作者並非右翼或保守主義者，他們是傳統廣義上的左派知識分子。從本書的副題「『社會公義運動』如何把所有事情都與種族、性別，身份政治扯上關係，而這又會為社會帶來甚麼傷害」中可見，他們對千禧左翼走入歪道深感憂慮，希望從這股反智文化的風氣中，守護西方社會民主自由的基石——言論自由、理性和科學。

說在前頭，雖然這本書是入門書藉，但並不容易讀。若果聽到「後現代主義對父權社會的迫壓和強烈控訴」只令你聯想起周星馳，開卷前要有心理準備，因為這本書的首要任務，就要令你明白那句子中每個字到底是甚麼意思。作者並沒有嘩眾取寵，他們盡量中肯地解釋那堆「乜乜理論」、「物物批判」（統稱為「批判理論」），從六十年代到現今的轉變，引述每個時期「批判理論」的重要學術著作。

「批判理論」由反抗社會上既有的不公義開始，到世紀末時平權運動取得一定成果後，便要找下一個「不公平」的受害者去永續抗爭，找不到便自己製造新的受害者出來。「批判理論」原本只是大學中的象牙塔學術玩兒，經過對幾代學生的潛移默化，慢慢感染荷李活、主流傳媒和文化界中人，繼而把影響力擴散開去，終於成長為新興的文化宗教，信徒深入社會的每個階層。

要明白「批判理論」的問題，首先要從問題的根源開始說起。所有「批判理論」都是源於後現代主義，深受傳柯(Foucault)和德希達(Derrida)等後現代理論的影響。

(1) 現代主義高舉客觀真相（如科學），後現代主義則認為客觀真相不存在，一切都是由社會權力結構產生出來的幻象。於是在「後殖民理論」的研究中，非洲國家為甚麼貧窮不是用經濟學去解答的問題，因為經濟學是白人的學說，非洲貧窮必然是殖民主義者的陰謀。

(2) 既然真相不存在，所有定義的界線都不存在。於是誰是女性不再由基因（生物學）或意識（心理學）去界定，而是性別自主可以隨意決定自己的性別。極端的會認為，性別凌駕於性，人的性取向，不應受出生是男是女約束。

(3) 既然真相是由人去決定，那誰人主宰話語權，誰人便可以決定真相。以前3K黨那種殺人放火才叫種族歧視，現在文學教授上堂朗讀古典小說，書中有nigger（黑鬼）一字他照讀，也算是種族歧視要被抄家。

(4) 文化相對主義，沒有文化比另一個文化優勝，不論甚麼稀奇古怪的文化也要受到尊重。「肥胖研究」主張肥人有其肥文化，正常人不應以健康理由去看低肥人，再者何謂健康沒有客觀標準，肥人可以有自己一套想法，就算上兩級樓梯都喘氣，也算是很健康的「肥」。癡肥不是病，有病是你的有色眼鏡，肥伴症個「症」應該都是醫生斂財的陰謀。說不定他們還會覺得，厭食症患者鏡中見到瘦骨嶙峋的幻覺，並不是病，可以不理。

(5) 身份認同取代個人主義和普世價值。以前的平權運動認為，所有人都是平等，每一個人都獨一無異，只是他膚色恰巧是黑色，不應受到不公平的待遇。現在的「社會進步運動」則認為，他是黑人身份就必然受到社會系統性的歧視。如果有人提出異議要求釐清何謂歧視的準則，他就是潛意識中有白人優越意識的種族主義者。大家都喜歡進步，但別忘了，歷史上好多這些運動，最終都變成殺人的運動。以前優生學如是，共產黨如是。大躍進、人民公社大鍋飯不是很進步嗎，但埋單餓死多少人了?

美國作為守護自由民主值價的最後堡壘，千禧左翼逐步侵蝕傳統的主流自由主義，搶奪話語權取代公開辯論，身份認同取代科學理性，一方面刺激右翼保守勢力的強烈反抗撕裂社會，另一方面抑壓學術自由妨礙知識發展。若果美國無法回歸自由主義的傳統，長此下去恐怕會步上羅馬的後塵。一個強大的帝國從來不是被外來勢力征服，而是從內部腐化而開始滅亡。這本書最有價值之處，是揭開「進步主義」的假面具，讓一般人對左翼的「平權」變「等權」有所警惕，站起來一起取消「取消文化」，重拾自由民主的普世價值。

文化戰爭在西方尤其美國正打得火熱，文化上相對保守的香港社會，對於那些「進步」觀念視為天方夜論，最多說句「世風日下，道德淪亡」。更多只是在媒體上，看見那些文化人右一句「論述」左一句「壓迫」，鸚鵡學舌地引用「批判理論」，都不知道他們在說甚麼外星話。這本書也許離香港人很遙遠。

撰文：陳馬

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