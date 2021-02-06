Clubhouse邀請碼都可以賣，全城瘋玩，繼Elon Musk後，Facebook CEO 朱克伯格（Mark Zuckerberg）都玩埋一份，在香港時間2月5日現身這個網絡電台app接受訪問，大談對未來科技的看法。

朱克伯格之前，Tesla CEO 馬斯克（Elon Musk）已試過在Clubhouse開咪，這次Mark Zuckerberg也是和Elon Musk一樣，參加了一個名為「The Good Time Show」的Clubhouse節目，Mark Zuckerberg的Clubhouse ID為zuck23。

在節目中Mark Zuckerberg談到了Facebook的未來科技，例如應用AR和VR技術的Reality Labs。他認為在未來的5至10年，就算有沒有疫情都好，遙距工作也是大勢所趨，AR和VR技術會幫助到遙距工作。應為未來是用科技「瞬間移動」取代「傳統交通運輸」（We should be teleporting, not transporting, ourselves）。

不過要留意的是Clubhouse還未有名人認證系統，Elon Musk早前上Clubhouse被瘋傳後，在Clubhouse搜尋也找到一大堆假acc，Elon Musk真身ID為elonmusk。

記者：司徒港燊

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