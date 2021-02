Clubhouse邀請碼都可以賣,全城瘋玩,繼Elon Musk後,Facebook CEO 朱克伯格(Mark Zuckerberg)都玩埋一份,在香港時間2月5日現身這個網絡電台app接受訪問,大談對未來科技的看法。

朱克伯格之前,Tesla CEO 馬斯克(Elon Musk)已試過在Clubhouse開咪,這次Mark Zuckerberg也是和Elon Musk一樣,參加了一個名為「The Good Time Show」的Clubhouse節目,Mark Zuckerberg的Clubhouse ID為zuck23。

在節目中Mark Zuckerberg談到了Facebook的未來科技,例如應用AR和VR技術的Reality Labs。他認為在未來的5至10年,就算有沒有疫情都好,遙距工作也是大勢所趨,AR和VR技術會幫助到遙距工作。應為未來是用科技「瞬間移動」取代「傳統交通運輸」(We should be teleporting, not transporting, ourselves)。

不過要留意的是Clubhouse還未有名人認證系統,Elon Musk早前上Clubhouse被瘋傳後,在Clubhouse搜尋也找到一大堆假acc,Elon Musk真身ID為elonmusk。

記者:司徒港燊

