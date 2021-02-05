又來到每年洗邋遢的時候，人人家裏都總有兩三件衣物不想直接丟棄。我們綜合了網上各種方法，實試利用家中常備的物品清洗不同的衣物波鞋，當中包括出名難處理的羊毛衫、屬於消耗品的白色恤衫，以及令人又愛又恨的白波鞋，大家不妨試試以下方法，看看能否將它們起死回生，再一次可以着得出街！

護髮素洗羊毛衫唔會縮水？

羊毛類別的衣物一般都較難處理，但原來只要將羊毛衫浸入加有護髮素的暖水中，縮水情況就會大大減少，甚至可以令衣服回復鬆軟。只要按三下護髮素入暖水，攪拌至溶掉，再將羊毛衫完全浸透；由於羊毛吸水速度慢，建議浸泡最少一小時再過水。但有一點要注意，清洗過程中不能過份扭壓羊毛衫，因為有機會令到其變形，最好是壓出水後再用毛巾印乾，放在陰涼位置待乾，記者測試發現只要浸泡一小時，縮水問題已經有所改善，清洗後增長了1cm，如果浸泡時間再長的話，相信較果會更好。

洗走白衫汗漬必用梳打粉

令人又愛又恨的白色恤衫及T恤，多穿幾次就很容易出易汗漬，想洗走的話，同樣只需要準備一盆暖水，然後加入三分之二個檸檬及250克的食用梳打粉，再將白色衣物放入去完全浸泡最少一小時，如果衣領及腋下有明顯黃漬，可以先用梳打粉清刷，效果會更佳。如果不是日積月累的黃色污漬，基本上清洗完都會有明顯的分別。

不過有一個點要提醒大家，切忌用漂白水清洗白衫汗漬，根據香港理工大學紡織及製衣學系助理教授葉曉雲博士表示，未經處理的綿花帶有天然的淺黃色，但由於人們較喜愛雪白，感覺上會較乾淨，所以會染上白色顏料。因此千萬不要用漂白水試圖漂白白衫，因為它並不會漂白衣物，反而會破壞纖維表面，令白衫越漂越黃。

唔想牛仔褲甩色要加鹽加醋？

牛仔褲清潔也有學問，除了新買的牛仔褲可以用鹽和醋浸泡，以減少甩色情況外，定期以同樣方法清潔處理，比起使用洗衣液等有機溶劑，可令牛仔褲更耐穿。另外，如果想減少清洗後出現的摺紋，可以用衣夾夾在膝蓋的位置，平均分佈重量，令褲管更加直身。

洗麂皮鞋白波鞋要用牙刷牙膏？

由於麂皮鞋的物料非常吸水，如果有只少量污漬，可以先用擦膠作有限度的清理；但如果想整對鞋清潔，則可以用洗衣液加牙膏，再用牙刷刷洗，線口內邊的位置更可一併清潔到。洗刷之後可以過水，但如果想偷懶，亦可放入布鞋袋，再放入洗衣機過水，取出後再用紙巾包裹鞋身索水及吸走污垢，就可令麂皮外表更乾淨。而鞋帶方面，也可用少量水將以上的清洗液稀釋，再放鞋帶入內浸泡一段時間，就即刻乾淨晒。

各位不妨趁住年廿八，在棄掉舊衫褲鞋襪之前，看看當中有沒有可再穿着的，一來可以減少浪費，二來可節省不必要的開支，量入為出過一個豐足的新年。

記者：鄭智樂

編輯：鄒仲安

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