在香港，遺棄貓狗事件時有所聞，但其實偶爾都會見到羊隻被遺棄的消息，急着要找人收留。但收留羊並不是一件簡單的事，要提供羊的食糧，提供地方給牠們走動。義工小文指有部份人會因為好奇，就貿然買了一隻羊來養，之後卻因為生活環境不佳、照顧不到而放棄飼養；而她就只好接收這些羊。

義工七年救十多隻羊

小文是一個救羊義工，本來對羊完全沒有認識的她，在七年前因為一次機會開始了救羊的工作。當時沙頭角有農地被收回，那兒有一對羊要找地方生活，碰巧小文的朋友有地方能夠讓牠們生活，於是小文就開始了接收羊的工作。這幾年來，通常都是朋友告訴小文有羊隻沒地方住，問小文可否收留，結果羊就被送來了。七年間，小文已經救了十多隻羊。

大多數羊以往居住環境惡劣

羊隻被棄養的原因，通常是缺乏草原，主人沒有草給牠們吃，或是牠們生活的環境不太安全，例如小文接觸過一些個案，羊隻就住在馬路邊或沒有圍欄的地方，牠們有機會被人偷去，小文也曾經試過有養羊的朋友突然發現羊隻不見了，原來是被人捉去烹煮吃掉。小文表示，有些人養羊是出於對羊的不了解，他們會貪新鮮而養羊，後來才發羊是不適合飼養在室內的寵物，不像養貓養狗般可以教導牠們定點大小便，羊隻是會一邊排便一邊進食，而且是隨時隨地都會排便。想像一下如果羊養在室內，要隨時隨地清理牠的大小二便，是一件多麻煩的事。小文指聽過最差的生活環境是將羊養在車房，後來要搬舖，就找了小文接收。不過她不主張不斷接收，因為照顧牠們，須要找人割草，有很多東西須要兼顧；如果接收太多，也擔心沒有足夠糧食。

小文表示其實羊的性格有點像狗，牠們要你去摸牠，要你與牠玩耍，牠們都是會撒嬌的。而羊的生理構造是嘴巴會不停地動，即使沒有吃東西，牠們的嘴巴也好像在咀嚼般。羊的主要糧食是草、菜、蘿蔔、甘筍。吃最多的是草，所以小文經常會為買草、找草而感到苦惱。她指：「我們一定不會用市區的草，因為噴了農藥和殺蟲水，牠們吃下就死定了，所以我們要找一些在偏辟地點的草來給牠們吃。」提起養羊的支出，她說：「 不計算了，如果這一年牠們是平平安安地過，不用十多萬，但數萬元也少不了；但是如果牠們身體有事，就絕對超越這個數目。」她表示，羊的生命是很脆弱，牠們常見的疾病是腹瀉。一旦腹瀉 ，一兩天不處理的話很快就會死掉。

最深刻的救羊經歷

除了要照顧羊的衣食住行及生病的時候要帶牠們去看醫生，小文更要保護牠們，以免遇上危險。小文指這裏地方比較大，所以需要有兩層圍欄，作用是要避免大蟒蛇爬進來。因為身體比較小的動物，例如小羊，對蟒蛇而言是美食，所以蛇吞羊是很常見。她分享一次非常深刻的經歷，每次放羊都她們會點算羊的數目，那次放羊後卻發現少了一隻，而且遍尋不獲。兩天後，看到有一條大蟒蛇纏着一隻小羊，於是她與幾個人合力去拉開這條蟒蛇，可惜最後也救不到小羊，小羊已經死亡，而條蟒蛇就從鐵絲網逃走了。她指：「當時看到蟒蛇纏繞着小羊其實是很害怕的，因為牠對人類也有危險，但心態上仍是想盡快救這隻小羊，所以我們幾個人一起去捉，那個時候都沒有想太多。」

小文直言，其實要照顧這群羊要勞心勞力，因為你不會知道牠們甚麼時候有危險，如果當牠們有危險而你不在牠們身邊，是會很難受的。「我們沒有太多的資源 、沒有很優美的環境，我們都是盡力做。」當小文想起一隻最近離世的羊，就感到非常內疚。「當時忌廉的媽媽有病，我帶牠去看醫生，可是已經太遲了。忌廉的媽媽離世了，牠要獨自在這裏生活，我沒有照顧好牠的媽媽，小朋友應該要有媽媽照顧的。」

一個人要有家，動物也要

「一個人要有家，動物也要。牠們來到這裏可以安穩地過生活。」小文表示，給羊生活的地方很少，尤其是在香港，要找地方去照顧貓狗都已經很困難，更何況是羊。所以現在有個地方可以收留牠們，她已經很安慰。 在香港，羊是食物，有些人會對她救羊感到困惑，不過對於小文而言，牠們都是生命，只要牠們在這裏可以安全、開心地生活就心滿意足了。

記者：黃允鍶

攝影：張志孟、潘志恆

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