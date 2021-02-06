「貓咪喝水量不足」，相信是不少奴才的煩惱。除有機會引致腎病，原來還會造成可致死的貓下泌尿道疾病（FLUTD）！此病症是下泌尿道受到不同炎症或異物侵擾的疾病統稱，常見為膀胱炎及尿結石，另外亦有機會為泌尿道感染、前列腺腫大、創傷、癌症等等，這些疾病最終會導致貓咪尿道出現問題及排尿不順等症狀，嚴重的更可導致尿道阻塞及急性腎衰竭而死亡。

壓力可致膀胱炎

所有貓咪都有機會患上下泌尿道疾病，而隨着年紀增長，患病機會亦越高；過胖的貓咪及過早結紥的公貓也是高危一族。

對於貓咪來說，少喝水除了較常導致腎病，出現尿結石亦同樣常見。尿結石的成因包括喝水量少令尿液濃度增高，從而形成結石；在食物中有過多的鈣、磷、鎂等成份，亦會增加形成尿結石的機會。

另外，來自環境或心理的壓力，例如搬家、環境氣候改變或有新貓咪入屋等等，也可導致貓咪膀胱發炎。

最明顯病徵為排血尿

主人可從貓咪的如廁姿勢、習慣及尿液顏色觀察出貓咪是否患上下泌尿道疾病。此疾病會引致尿道出現炎症或痛楚，及排尿不暢順的情況，因此貓咪如廁時，牠的背部會隆起、後腿亦較為僵直及臀部肌肉、尾巴變得僵硬；可見貓咪很用力排尿，更甚或伴隨哀叫聲。因為貓咪將原有的貓砂盆跟痛楚連繫在一起，因此會突然改變如廁的地方。

炎症會導致大腦誤以為有尿意的錯誤訊息，導致貓咪出現頻尿及常常舔舐生殖器官的情況，然而在貓砂盆卻不會真的發現多了小便。炎症亦可產生傷口及流血，血液會伴隨尿液排出，因此最明顯可見有血尿的情況。

嚴重致尿道閉塞須進行緊急術

當發現以上症狀，主人當然要帶貓咪到獸醫院檢查。病情較輕的話，一般會嘗試服藥以治療膀胱炎、使尿道擴張排出結石等；如因為壓力的問題，有機會同時須要服用抗抑鬱藥物。若情況嚴重，如尿道閉塞，則有機會須要以緊急手術治療。

「多喝水」為上乘之策

正所謂「預防勝於治療」，主人應從日常生活着手來避免貓咪患下泌尿道疾病。

1. 誘使貓咪多喝水！主人可嘗試在肉罐加水、使用流動的智能飲水器，甚或煲湯來「勸告」貓咪多喝水。這樣不僅能避免尿結石，同時亦能避免患上腎病。

2. 控制貓咪體重。

3. 避免為貓咪帶來壓力。

4. 注意食物的成份，避免使貓咪攝取過多的鈣、磷、鎂等成份。有需要的話，應向獸醫諮詢相關食物比例資訊。

5. 勤力清理貓砂盆，避免貓咪出現忍尿情況。

記者：蘇敏婷

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