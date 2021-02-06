早前不少媒體都羅列2021年韓劇必睇幾十部，問題是大片如全智賢及朱智勛的《智異山》、孔劉及斐斗娜的《寂靜的大海》，甚至是朴敘俊跟IU的《Dream》，都是下半年的作品。遠水不能救近火，農曆年將至，牛年梗係煲新劇！繼上年底播出的好劇如《驅魔麵館》都悉數播完，這次講下牛年二月新劇，有幾齣真係要擔定凳仔，等睇！

二月播出的新劇非常多，貫徹傳統韓劇 「古靈精怪、天馬行空」的DNA，題材也非常多元，更有幾齣已上映了。

《L.U.C.A.：The Beginning》

播出日期：2月1日

頻道：tvN（一、二）16集

卡士：金來沅、李多熙、金盛吳

導演：金弘善（曾執導《Voice》）

剛上映不久的強勁新劇，剛首播已大獲好評！《L.U.C.A.：The Beginning》取材自達爾文的《物種起源》，講述生命的開端，就是說所有生命體起源的生命種子名為「L.U.C.A.」。金來沅飾演的主角池伍有着超凡的力量，一出生就被人拋棄（由高空掉落個洞，場面配合出色CG，為首集亮點之一），但卻失去所有記憶（係，大部份奇情片的男主角一定有的元素：失憶），刻意隱藏感情的他在找尋自我真實身份的同時，不斷地為了創造完美的人類，同時被飾演曾任特種部隊間諜的李山（金盛吳飾，他曾在《三流之路》演朴敘俊的打拳師父）以野獸般的本能追殺着，同時，金來沅與作風果斷大膽、有過人能力但相當魯莽的刑警具凜（李多熙飾）相遇後，共同對抗這場巨大的陰謀，展開調查與壞蛋研究組織對抗。

《L.U.C.A.》劇情以未知的遺傳學世界為題材，戲路尚算破格，是超越人類極限的動作劇。整部劇集已拍竣，因此，後期電腦CG製作時間相當充足，看罷第一、二集，可見CG特效有非常高水準的完成度，比起《Sweet Home》那種膠膠地的CG場面出色得多，相信動作場面會帶給觀眾新穎刺激的感官體驗。另李多熙過去參演的戲劇作品，大多都是女二，這次終於出頭演女一，讓粉絲「超滾動」。金來沅則是在《黑騎士》之後，已經有差不多三年闊別電視銀幕，這次回歸，更令韓粉期待這對組合。第一、二集劇情推進相當快，追看性相當高！

《Sisyphus：The Myth》

播出日期：2月17日（逢三、四）共16集

頻道：JTBC

卡士：曹承佑、朴信惠

肯定是牛年第一齣韓國重頭劇，強力推介！《Sisyphus：The Myth》未上映已成為全國話題！皆因此劇無論台前幕後都是A級指數——由《藍色海洋的傳說》、《主君的太陽》及《城巿獵人》導演陳赫夥拍編劇李在仁和全燦浩，幕後班底已經話你知有幾強。

此劇講Myth，神話只是想像還是真實存在？世界上又有多少隱藏着身份，且存活至今的不明生物，在等人類發掘？故事描述一位被譽為韓國理工奇蹟的天才工程師韓泰術（曹承佑飾），在目睹十年前哥哥猝死那不可置信的事實，背後其實並不單純後，開啟了查明真相的艱難旅程。其間遇上了努力在這個被武力佔領的世界生存、熟練各種搏鬥戰術甚至能徒手摔倒男人的女戰士姜瑞海（朴信惠飾）。朴信惠為救曹承佑，不單要高處狙擊近身肉搏，動作連場，朴信惠此劇擺明是女戰士feel，動作場面讓人看得血脈沸騰！加上此劇是JTBC頻道十周年特別企劃，單看trailer，CG場面絕對是荷李活級數，絕不輸任何Marvel電影。古靈精怪天馬行空的劇情，加上大量CG，講娛樂元素可算齊章，而影帝曹承佑的演出也是令人真心期待。

《月升之江》

播出日期：2月15日（逢一、二）共20集

頻道：KBS2

卡士：金所泫、金志洙、李知勳

如果本季睇完《哲仁王后》，對古裝劇意猶未盡，放心，《月升之江》絕對可以滿足你。故事改編自著名古典小說《平岡公主與溫達將軍》，講述平岡公主為了達到成王野心，藉着願意犠牲性命，像傻瓜般擁護她的丈夫溫達，兩人之間不屈於命運的愛情故事。金所泫（曾演《鬼怪》孔劉前世的妹妹）飾演在年幼時目睹母親死亡，被殺手養大後，成為堅強又聰明的平岡公主（同時亦係殺手一名），更以成為國家首位女王為目標，為了擺脫與仇人之子的聯姻，選擇與住在山中和母親相依為命、個性溫和木訥的窮小子溫達結婚，在培育溫達成為能文能武的將軍時，公主漸漸欣賞他樸實無華的魅力。另外，姜河那也將特別參與演出，飾演溫達的父親，相信會替作品帶來不少亮點。男女主角曾在短劇《Page Turner》合作過，編劇是《99億女人》的韓智勳及拍過《風雲碑》的導演尹尚浩，屬有班底的製作。

《愛情戲號碼#》

播出日期：2月1日（逢一）共8集

頻道：MBC

卡士：金寶拉、沈恩宇、柳和榮、朴真熙

牛年怎可能沒愛情劇？《愛情戲號碼#》描述從20多歲到40多歲的四位女性在工作與愛情上的各種故事，每段故事都站在女性角度出發，包括多角戀、結婚前的憂鬱症、缺乏安全感、婚外情等背叛種種情緒上的困擾，四位主角共同代表各種不同年齡不同世代所遭遇的人生故事，一共有四段不同故事，共製作八集，朴真熙所演出的單元《42歲》，更將中年女性面對的生活問題刻劃得淋漓盡至，相信女士們對此劇一定有所期待，我係男人都想睇。

《你好？是我！》

播出日期：2月17日（逢三、四）共12集頻道：KBS

卡士：崔江熙、金英光、李蕊

崔江姬及金英光，故事講述無論在戀愛情、工作上都一事無成，零夢想的女主角某日遇上17歲的自己，崔江姬飾37歲年長版女主角，而天才童星李蕊則演17歲的女主角；另男一金英光飾演富二代，因為嚮往自由的靈魂闖了禍，被趕出家門，之後當然是遇上崔江熙啦，咪邊有戲做？崔江熙擅演中女角色，之前《推理的女王》系列及《Good Casting》都有口碑，演出有笑有淚，加上古靈情怪的標準韓式情節，我有信心此劇會得。

漏網之魚

踏入牛年，好劇還有不少，像上年跑出的上流社會豪門恩怨復仇劇《Penthouse》，本月推出惡女人們《Penthouse》第二季，這季主線落在房產、教育方面復仇，個人覺得劇情浮誇但韓國觀眾受落，一邊睇一邊鬧，畢竟第一季收視好掂，話題之作。另，呂珍九（《德魯納酒店》）新作，夥拍演技派一線男星申河均的懸疑追兇劇《怪物》，但有鑑於上年中《如實陳述》的爛尾陷阱，此劇觀望性較高。

韓劇怎可能沒有穿越元素？OCN頻道《Times》由李瑞鎮及李周映主演，講述一個能與過去聯繫的2020現代女子李周映，跟2015年一位男記者李瑞鎮攜手拯救被殺害的總統，係咪好似上年金喜善、周元的《Alive》？咁穿越劇來來去去都係講呢啲啦，個人覺得女一李周映之前在《梨泰園Class》有不俗的演出，這次演女一，可以留意一下。

當然，不能不提男神宋仲基及金汝彬主演的tvN流氓律師劇《Vincenzo》，周六、日大劇，宋仲基演聰明律師朴柱亨，金汝彬則飾演不擇手段的女律師洪車英，最吸引的是由 《愛的迫降》導演是金熙元執導 ，幕後功力毋庸置疑，不過，因為宋慧喬，我個人一定會罷睇！利申：宋仲基從來不是我杯茶，演技相當一般。

即將踏入牛年，冀望香港人如韓劇主角的口頭禪：加油，fighting！

撰文：LY

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